Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый рассказал, что пригласил китайских специалистов, имеющих опыт обустройства полевых госпиталей в Ухане. Добавим, что именно в этом городе в Китае были обнаружены первые вспышки инфекции.

Об этом Максим Куцый сказал во время онлайн-встречи с генеральным консулом Китайской Народной Республики в Одессе Сун Лицюнь, говорится в фейсбуке.

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Кроме того, по словам главы Одесской ОГА, сейчас они уже договорились об онлайн-мероприятиях с китайскими специалистами.

Также я пригласил их к нам, в Одесскую область. Практический опыт и очное обучение были бы для нас бесценны, поэтому мы очень надеемся на такой визит,

– добавил Куцый.

Напомним, что первые вспышки заражения коронавирусной инфекцией были зафиксированы в китайском городе Ухань. Глава Одесской ОГА сказал, что для Украины китайский опыт является ценным по обустройству в оперативном порядке временных госпиталей и больниц, использование медицинских протоколов и медпрепаратов, которые являются эффективными в Китае.

Также он поблагодарил Китай "за масштабную помощь в борьбе с коронавирусом."

"Тысячи тест-систем, масок, защитных очков, перчаток и других средств индивидуальной защиты были направлены в украинские больницы из КНР", – добавил он.