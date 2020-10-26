7-летняя девочка из Дрогобыча проглотила кусок проволоки, которой кондитеры прикрепили фигурку кошки из маршмелоу к торту. Львовские хирурги успешно прооперировали ребенка.

Случай описала пресс-служба ОХМАТДЕТа в фейсбуке, где в понедельник утром, 26 октября, провели операцию. Девочка попала в больницу по направлению от районного ЛОРа. Впоследствии заведующему ЛОР-отделением Федору Юрочко передали рентген-снимки ребенка.

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Сомнений не было – в горле ребенка отчетливо видно инородное тело!

– сообщили в источнике.

Так, в горле ребенка застрял дротик, которым кондитеры прикрепили фигурку кошки из маршмелоу к торту. Как оказалось, ребенок съел кошку вместе с дротиком. Медики отметили, что без операции дротик было невозможно достать.

"Наши анестезиологи выполнили ребенку наркоз по особой методике, которая позволяет оперировать без применения эндотрахеальной трубки. Таким образом доставать посторонний предмет из горла гораздо легче. Работали эндоскопом. При очень тщательном осмотре мы увидели в ткани корня языковой миндалины дротик", – отметили в пресс-службе ОХМАТДЕТа.

Кроме того, медики отметили, что мама девочки перед операцией пробовала самостоятельно достать дротик, но ее усилия дали обратный эффект – он зашел еще глубже в ткани.

Нам удалось убрать его щипцами, обошлись без вскрытий тканей. Длина его – примерно 2 сантиметра,

– рассказал Федор Юрочко.

К слову, 7-летняя девочка уже отошла от наркоза, ее выписали домой.