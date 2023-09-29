Той фактор, скільки чашок кави можна пити на день, залежить від індивідуальної чутливості людини до кофеїну, загального стану здоров'я та інших чинників. Буває, що з дозою таки не вдається вгадати, тому пропонуємо кілька способів, які допоможуть мінімізувати негативний вплив кави на здоров'я.
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Яка рекомендована доза кави
Передусім справедливо зазначити, що є встановлена максимальна рекомендована добова доза кофеїну для дорослих. Зазвичай це близько 400 міліграмів, що відповідає 4 чашкам кави розміром приблизно 240 мілілітрів.
Втім, варто пам'ятати про індивідуальну чутливість до кофеїну. Іноді люди можуть відчувати негативні ефекти від меншої кількості кофеїну.
5 способів, щоб зменшити шкоду від кави
- Вода
Споживання надмірної кількості кофеїну може призвести до зневоднення. Тож, варто пити достатню кількість води упродовж дня, вона сприяє виведенню кофеїну з організму.
- Фізичні тренування
Дослідження показало, що збільшення фізичних навантажень може допомогти зменшити інтенсивність головного болю. Тож, навіть коротка прогулянка або швидка йога можуть допомогти. У будь-якому разі, тренування допоможуть вам вивільнити надлишок енергії.
- Банан
Якщо ви випили занадто багато кави, і упродовж наступних кількох годин ви почуваєтесь гіперактивно, банан може допомогти впоратись із цим, він сприяє усуненню надмірного впливу кофеїну завдяки вмісту калію. Цей мікроелемент сприяє зниженню ризику серцевих захворювань в організмі. Та допоможе підтримувати функції нирок в організмі.
- Трав’яний чай
Якщо ви випили занадто багато кави, заваріть собі трав'яний чай. Він не містить кофеїну, на відмінну від зеленого чаю. Чудово підійдуть: ромашка, ройбуш і гібіскус. Трав'яний чай має не лише приємний смак, він допоможе поповнити водний баланс, а ще заспокоїть вас.