Тот фактор, сколько чашек кофе можно пить в день, зависит от индивидуальной чувствительности человека к кофеину, общему состоянию здоровья и другим факторам. Бывает, что с дозой не удается угадать, поэтому предлагаем несколько способов, которые помогут минимизировать негативное влияние кофе на здоровье.

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Какая рекомендованная доза кофе

Прежде справедливо отметить, что установлена максимальная рекомендованная суточная доза кофеина для взрослых. Обычно это около 400 миллиграммов, что соответствует 4 чашечкам кофе размером примерно 240 миллилитров.

Впрочем, следует помнить об индивидуальной чувствительности кофеина. Иногда люди могут испытывать отрицательные эффекты от меньшего количества кофеина.

5 способов, чтобы уменьшить вред от кофе

  • Вода

Потребление чрезмерного количества кофеина может привести к обезвоживанию. Следовательно, следует пить достаточное количество воды в течение дня, она способствует выведению кофеина из организма.

  • Физические тренировки

исследование показало, что увеличение физических нагрузок может помочь снизить интенсивность головной боли. Так что даже короткая прогулка или быстрая йога могут помочь. В любом случае тренировки помогут вам высвободить избыток энергии.

  • Банан

Если вы выпили слишком много кофе, и в течение следующих нескольких часов вы чувствуете себя гиперактивно, банан может помочь справиться с этим он способствует устранению чрезмерного влияния кофеина благодаря содержанию калия. Этот микроэлемент способствует понижению риска сердечных заболеваний в организме. Но поможет поддерживать функции почек в организме.

  • Травяной чай

Если вы выпили слишком много кофе, заварите травяной чай. Он не содержит кофеина, в отличие от зеленого чая. Прекрасно подойдут: ромашка, ройбуш и гибискус. Травяной чай обладает не только приятным вкусом, он поможет пополнить водный баланс, а еще успокоит вас.