Тот фактор, сколько чашек кофе можно пить в день, зависит от индивидуальной чувствительности человека к кофеину, общему состоянию здоровья и другим факторам. Бывает, что с дозой не удается угадать, поэтому предлагаем несколько способов, которые помогут минимизировать негативное влияние кофе на здоровье.

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Какая рекомендованная доза кофе

Прежде справедливо отметить, что установлена максимальная рекомендованная суточная доза кофеина для взрослых. Обычно это около 400 миллиграммов, что соответствует 4 чашечкам кофе размером примерно 240 миллилитров.

Впрочем, следует помнить об индивидуальной чувствительности кофеина. Иногда люди могут испытывать отрицательные эффекты от меньшего количества кофеина.

Какие отрицательные эффекты могут быть, если кофе слишком много? И что делать в этом случае. У человека может быть тревожность, повышенный пульс, бессонница или проблемы с желудком. Если вы чувствуете эти состояния и они точно связаны с потреблением кофеина, следует посоветоваться с врачом или специалистом по питанию, которые смогут предоставить индивидуальные рекомендации в соответствии с вашим состоянием здоровья и потребностями. Или постепенно попытайтесь самостоятельно уменьшить дневное количество кофе.

5 способов, чтобы уменьшить вред от кофе

Вода

Потребление чрезмерного количества кофеина может привести к обезвоживанию. Следовательно, следует пить достаточное количество воды в течение дня, она способствует выведению кофеина из организма.

Физические тренировки

исследование показало, что увеличение физических нагрузок может помочь снизить интенсивность головной боли. Так что даже короткая прогулка или быстрая йога могут помочь. В любом случае тренировки помогут вам высвободить избыток энергии.

Банан

Если вы выпили слишком много кофе, и в течение следующих нескольких часов вы чувствуете себя гиперактивно, банан может помочь справиться с этим он способствует устранению чрезмерного влияния кофеина благодаря содержанию калия. Этот микроэлемент способствует понижению риска сердечных заболеваний в организме. Но поможет поддерживать функции почек в организме.

Травяной чай

Если вы выпили слишком много кофе, заварите травяной чай. Он не содержит кофеина, в отличие от зеленого чая. Прекрасно подойдут: ромашка, ройбуш и гибискус. Травяной чай обладает не только приятным вкусом, он поможет пополнить водный баланс, а еще успокоит вас.