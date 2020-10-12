Головний біль може виникати різних причин, найчастіше виною тому: втома, голод, стрес, поганий сон, чи перепади тиску. Щоб допомогти організму впоратися з болем можна спробувати дещо приємніший спосіб, ніж ліки.

За словами Джинджер Халтін, дієтолога і представника Академії харчування та дієтології, допомагає впоратися з головними болями чай. Такі відбувається передусім через те, що покращується гідратація організму, а також завдяки катехінам – протизапальним антиоксидантам у складі чаю.

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Корисні чаї, які покращать стан у разі головного болю

Імбирний чай

Дисбаланс у мікробіомі кишківника може призвести до мігрені, а ось імбир же може знизити запалення кишківника. Таку ж дію імбир має на нервову систему, тому у випадку головного болю через стрес, імбирний чай теж допоможе.



Обирайте натуральні чаї, без ароматизаторів / Фото Unsplash

Ромашковий чай

Ромашковий чай безпосередньо не знімає спазми головного болю, але це відомий розслаблювальний засіб. Якщо головний біль спричинила напруга чи стрес, ромашка бути корисною. Також ромашковий чай має здатність зміцнювати імунну систему і допоможе організму боротися з інфекціями, зокрема застудою. Тому цей чай може полегшити головні болі, які виникають при застуді, запалення носових пазух чи алергії.

М'ятний

Олія перцевої м'яти може покращити стан у разі мігрені, гіпертонусі м'язів, симптомів застуди та кашлю. Листя м'яти містить ментол, а олії багато вітамінів і поживних речовин, зокрема магній, калій і вітаміни А і С.

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Чай піретрум

Піретрум — лікарська рослина, її лікувальна дія вивчають давно, є дані, які свідчать, що вона здатна зменшувати прояви мігрені, допоможе позбутись болю у животі, вушного і зубного болю. В одному дослідженні дорослим із мігренню випадковим чином призначали або плацебо, або піретрум. У групі плацебо спостерігалося збільшення частоти й тяжкості головних болів, а ц групі піретруму — ні.



Зелений чай містить багато антиоксидантів / Фото Gettyimages

Зелений чай

Один із найкорисніших для здоров'я варіантів чаю завдяки високій концентрації протизапального катехіну. Також зелений чай давно використовують для поліпшення розумової активності.