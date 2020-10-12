Головная боль может возникать по разным причинам, чаще всего виной тому: усталость, голод, стресс, плохой сон или перепады давления. Чтобы помочь организму справиться с болью, можно попробовать несколько более приятный способ, чем лекарства.

По словам Джинджер Халтин, диетолога и представителя Академии питания и диетологии, помогает справиться с головными болями чай. Так происходит прежде всего потому, что улучшается гидратация организма, а также благодаря катехинам – противовоспалительным антиоксидантам в составе чая.

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Полезные чаи, которые улучшат состояние при головной боли

Имбирный чай

Дисбаланс в микробиоме кишечника может привести к мигрени, а вот имбирь же может снизить воспаление кишечника. Такое же действие имбирь имеет на нервную систему, поэтому в случае головной боли из-за стресса, имбирный чай тоже поможет.



Выбирайте натуральные чаи, без ароматизаторов / Фото Unsplash

Ромашковый чай

Ромашковый чай непосредственно не снимает спазмы головной боли, но это известное расслабляющее средство. Если головную боль вызвали напряжение или стресс, ромашка будет полезной. Также ромашковый чай обладает способностью укреплять иммунную систему и поможет организму бороться с инфекциями, в частности простудой. Поэтому этот чай может облегчить головные боли, которые возникают при простуде, воспалении носовых пазух или аллергии.

Мятный

Масло перечной мяты может улучшить состояние при мигрени, гипертонусе мышц, симптомах простуды и кашле. Листья мяты содержат ментол, а масла – много витаминов и питательных веществ, в частности магний, калий и витамины А и С.

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Чай пиретрум

Пиретрум – лекарственное растение, его лечебное действие изучают давно, есть данные, свидетельствующие, что оно способно уменьшать проявления мигрени, поможет избавиться боли в животе, ушной и зубной боли. В одном исследовании взрослым с мигренью случайным образом назначали либо плацебо, либо пиретрум. В группе плацебо наблюдалось увеличение частоты и тяжести головных болей, а в группе пиретрума – нет.



Зеленый чай содержит много антиоксидантов / Фото Gettyimages

Зеленый чай

Один из самых полезных для здоровья вариантов чая благодаря высокой концентрации противовоспалительного катехина. Также зеленый чай давно используют для улучшения умственной активности.