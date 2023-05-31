Ось 5 методів дихання, які зменшать сухість очей та позбавлять вас "туману" у голові. Спробуйте виконувати їх регулярно і ви побачите, як змінюється ваше самопочуття та якість життя.

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Чому дихати треба усвідомлено

Ми робимо близько 17 тисяч вдихів на день, але ніколи не замислюємося про це. Вчені встановили, що дихання через ніс посилює приплив крові до мозку, викликаючи відчуття спокою на неврологічному рівні.

Дихання є запорукою міцного здоров'я, і опанування певних дихальних вправ може допомогти різними способами, від усунення стресу до приборкання печії.

Дихання "животом", щоб позбутися відчуття сухості в очах

Три хвилини дихання "животом" можуть позбавити вас сухості очей. Дихання "животом" заспокоює парасимпатичну нервову систему, яка регулює роботу слізних залоз.

Як робити вправу: вдихайте через ніс упродовж 4 секунд, поки ваш живіт піднімається, потім видихніть через ніс протягом 6 секунд, поки ваш живіт опускається. Повторюйте упродовж трьох хвилин.

Позбавтесь печії: спробуйте вправу "4-7-8"

Стрес майже подвоює ваші шанси на печію, оскільки він уповільнює травлення. Коли їжа залишається у вашому шлунку, вона розтягує "пробку​​, яка блокує кислоту".

Як робити вправу: вдихайте упродовж 4 секунд, затримайте дихання на 7, потім видихайте протягом 8 секунд. Виконуйте вправу 4 хвилини.

Покращення роботи мозку

Дослідження Frontiers in Psychology показало, що глибоке дихання може допомогти вашому мозку мислити краще, коли виникає сплутаність.

Як робити вправу: уявіть перед собою квадрат. Подумки обведіть кожну сторону коробки. Далі вдихайте упродовж 4 секунд, затримайте повітря на 4, видихніть на 4 секунди, потім затримайте видих на 4 секунди. Повторіть вправу чотири рази.

"Циклічне зітхання", щоб позбутися тривожності

Вчені виявили, що "циклічне зітхання" (видих, ніби зітхаючи з полегшенням) може заспокоїти вас всього за 5 хвилин. Під час цієї вправи мозок наче отримує сигнал, що травмуюча подія закінчилася і настав час розслабитися.

Як робити вправу: вдихніть через ніс на повні груди. Зробіть паузу, потім знову вдихніть. Зробіть паузу, потім повільно видихніть через ніс. Повторюйте протягом 5 хвилин.

І на останок гарна вправа на дихання, яка допоможе вгамувати біль: обережно стисніть подушку і глибоко дихайте. Дослідження, опубліковане в PLoS One, показує, що таким чином можна задіяти діафрагму та сповільнити частоту дихання до 10 вдихів на хвилину – темп, який заспокоює нервову систему. Вчені виявили, що 20 хвилин такого типу дихання можуть блокувати сигнали болю.