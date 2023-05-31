Вот 5 методов дыхания, которые снизят сухость глаз и лишат вас "тумана" в голове. Попытайтесь выполнять их регулярно и вы увидите, как меняется ваше самочувствие и качество жизни.

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Почему дышать надо осознанно

Мы делаем около 17 тысяч вдохов в день, но никогда не задумываемся об этом. Ученые установили, что дыхание через нос усиливает приток крови к мозгу, вызывая чувство покоя на неврологическом уровне.

Дыхание является залогом крепкого здоровья, и овладение определенными дыхательными упражнениями может помочь разными способами, от устранения стресса до укрощения изжоги.

Дыхание "животом", чтобы избавиться от ощущения сухости в глазах

Три минуты дыхания "животом" могут лишить вас сухости глаз. Дыхание "животом" успокаивает парасимпатическую нервную систему, регулирующую работу слезных желез.

Как делать упражнение: вдыхайте через нос в течение 4 секунд, пока ваш живот поднимается, затем выдохните через нос в течение 6 секунд, пока ваш живот опускается. Повторяйте три минуты.

Избавьтесь от изжоги: попробуйте упражнение "4-7-8"

Стресс почти удваивает ваши шансы на изжогу, поскольку он замедляет пищеварение. Когда еда остается в вашем желудке, она растягивает "пробку, блокирующую кислоту".

Как делать упражнение: вдыхайте в течение 4 секунд, задержите дыхание на 7, затем выдыхайте в течение 8 секунд. Выполняйте упражнение 4 минуты.

Улучшение работы мозга

Исследование Frontiers in Psychology показало, что глубокое дыхание может помочь вашему мозгу мыслить лучше, когда возникает запутанность.

Как делать упражнение: представьте перед собой квадрат. Мысленно обведите каждую сторону коробки. Далее вдыхайте в течение 4 секунд, задержите воздух на 4, выдохните на 4 секунды, затем задержите выдох на 4 секунды. Повторите упражнение четырежды.

"Циклический вздох", чтобы избавиться от тревожности

Ученые обнаружили, что "циклический вздох" (выдох, будто вздыхая с облегчением) может успокоить вас всего за 5 минут. Во время этого упражнения мозг будто получает сигнал, что травмирующее событие закончилось и пора расслабиться.

Как делать упражнение: вдохните через нос полной грудью. Сделайте паузу, затем снова вдохните. Сделайте паузу, затем медленно выдохните через нос. Повторяйте 5 минут.

И напоследок хорошее упражнение на дыхание, которое поможет унять боль: осторожно сожмите подушку и глубоко дышите. Исследование, опубликованное в PLoS One, показывает, что таким образом можно использовать диафрагму и замедлить частоту дыхания до 10 вдохов в минуту – темп, который успокаивает нервную систему. Ученые обнаружили, что 20 минут такого дыхания могут блокировать сигналы боли.