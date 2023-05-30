Воздействие грязного воздуха

По данным Всемирной организации здравоохранения, плохое качество воздуха является причиной 6,7 миллионов преждевременных смертей во всем мире. Большинство людей проводят 90% своего времени дома, в школе или на работе, поэтому принятие новых стратегий для улучшения качества воздуха является критически важным.

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Воздух в помещении часто загрязнен, чем снаружи. Это оказывает влияние на психическое и физическое здоровье людей. Вдыхание паров бензина, попадающих в здание с улицы, может провоцировать головную боль, раздражение легких, тошноту, астму и онкологические заболевания.

Комнатные растения уничтожают канцерогены

Теперь исследователи обнаружили, что небольшая зеленая стена, содержащая смесь комнатных растений, была очень эффективна в удалении вредных загрязняющих веществ, вызывающих рак, при этом 97% самых токсичных соединений удалялись из окружающего воздуха всего за 8 часов.

Мы выяснили, что растения не только в считанные часы удаляют из воздуха наиболее вредные загрязнители, но и канцерогенный бензол. Он ликвидируется даже быстрее, чем менее вредные вещества, такие как спирты. Оказалось, что чем больше токсинов в воздухе, тем быстрее и эффективнее растения их выводят. То есть они адаптируются к условиям, в которых растут,

– рассказал ведущий автор исследования Фрейзер Торпи.

Предыдущие исследования комнатных растений показали, что они могут удалять широкий спектр загрязнителей воздуха в помещении, однако это первое исследование способности растений очищать пары бензина, являющиеся одним из крупнейших источников токсичных соединений в зданиях по всему миру.