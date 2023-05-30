Вплив брудного повітря

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, погана якість повітря є причиною 6,7 мільйона передчасних смертей у всьому світі. Більшість людей проводять 90% свого часу вдома, в школі чи на роботі, тому прийняття нових стратегій для покращення якості повітря є критично важливим.

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Повітря у приміщенні часто забрудненіше, ніж зовні. Це впливає на психічне та фізичне здоров'я людей. Вдихання парів бензину, які потрапляють у будівлю з вулиці, може провокувати головний біль, подразнення легень, нудоту, астму та онкологічні захворювання.

Кімнатні рослини знищують канцерогени

Тепер дослідники виявили, що невелика зелена стіна, яка містить суміш кімнатних рослин, була дуже ефективною у видаленні шкідливих забруднюючих речовин, що викликають рак, при цьому 97% найтоксичніших сполук видалялися з навколишнього повітря всього за 8 годин.

Ми з'ясували, що рослини не лише за лічені години видаляють із повітря найбільш шкідливі забрудники, а й канцерогенний бензол. Він ліквідується навіть швидше ніж менш шкідливі речовини, такі як спирти. Також виявилося, що чим більше токсинів у повітрі, тим швидше та ефективніше рослини їх виводять. Тобто вони адаптуються до умов, у яких ростуть,

– розповів провідний автор дослідження Фрейзер Торпі.

Попередні дослідження кімнатних рослин показали, що вони можуть видаляти широкий спектр забруднювачів повітря в приміщенні, однак це перше дослідження здатності рослин очищати пари бензину, які є одним із найбільших джерел токсичних сполук у будівлях у всьому світі.