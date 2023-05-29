Вчені з Університету Буффало та Університету Пуерто-Ріко у ході одного з досліджень дійшли висновків, які здивували самих авторів. Редакція авторитетного медичного журналу Nutrition and Cancer вирішила допустити до публікації цю наукову роботу, оскільки результати були обґрунтованими і в дечому революційними.

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Ідея дослідження виникла з попередніх наукових даних, які свідчили, що споживання цибулі та часнику одночасно, може чинити захисну дію проти раку.

Деталі дослідження

Для дослідницької роботи обрати Пуерто-Ріко, оскільки рівень захворюваності на рак грудей в цьому регіоні значно нижчий порівняно з материковою частиною США.

Вивчивши раціон місцевого населення, вчені побачили, що жінки там споживають більше цибулі та часнику, ніж у Європі та США.

Довідка. В Пуерто-Рико дуже популярне софрито – приправа з цибулі та часнику. Її вживають з тушкованим м'ясом і завжди додають до страв на основі бобів і рису. Софрито – буквально є основою пуерториканської кухні.

Зауважимо, що це перше популяційне дослідження, яке вивчає зв'язок між споживанням цибулі та часнику та раком молочної залози.

Революційне відкриття

Ми виявили, що споживання цибулі та часнику у приправі софрито таки пов'язане зі зниженням ризику раку молочної залози серед пуерториканських жінок,

– сказав Гаурі Десаї, один із авторів праці.

Фактично, у тих, хто вживав софрито більше одного разу на день, ризик був знижений на 67% порівняно з жінками, які ніколи його не їли.