Ученые из Университета Буффало и Университета Пуэрто-Рико в ходе одного из исследований пришли к выводам, которые удивили самих авторов. Редакция авторитетного медицинского журнала Nutrition and Cancer решила допустить к публикации эту научную работу, поскольку результаты были обоснованными и революционными.
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Идея исследования возникла из предварительных научных данных, которые свидетельствовали, что потребление лука и чеснока одновременно может оказывать защитное действие против рака.
Детали исследования
Для исследовательской работы выбрать Пуэрто-Рико, поскольку уровень заболеваемости раком груди в этом регионе значительно ниже по сравнению с материковой частью США.
Изучив рацион местного населения, ученые увидели, что женщины там потребляют больше лука и чеснока, чем в Европе и США.
Это первое популяционное исследование, которое изучает связь между потреблением лука и чеснока и раком молочной железы.
Революционное открытие
Мы обнаружили, что потребление лука и чеснока в приправе софрито связано со снижением риска рака молочной железы среди пуэрториканских женщин.
– сказал Гаури Десаи, один из авторов труда.
Фактически у тех, кто употреблял софрито более одного раза в день, риск был снижен на 67 % по сравнению с женщинами, которые никогда его не ели.