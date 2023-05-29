Ученые из Университета Буффало и Университета Пуэрто-Рико в ходе одного из исследований пришли к выводам, которые удивили самих авторов. Редакция авторитетного медицинского журнала Nutrition and Cancer решила допустить к публикации эту научную работу, поскольку результаты были обоснованными и революционными.

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Идея исследования возникла из предварительных научных данных, которые свидетельствовали, что потребление лука и чеснока одновременно может оказывать защитное действие против рака.

Детали исследования

Для исследовательской работы выбрать Пуэрто-Рико, поскольку уровень заболеваемости раком груди в этом регионе значительно ниже по сравнению с материковой частью США.

Изучив рацион местного населения, ученые увидели, что женщины там потребляют больше лука и чеснока, чем в Европе и США.

Справка. В Пуэрто-Рико очень популярно софрито – приправа из лука и чеснока. Ее употребляют с тушеным мясом и всегда добавляют в блюда на основе бобов и риса. Софрито – буквально основа пуэрториканской кухни.

Это первое популяционное исследование, которое изучает связь между потреблением лука и чеснока и раком молочной железы.

Революционное открытие

Мы обнаружили, что потребление лука и чеснока в приправе софрито связано со снижением риска рака молочной железы среди пуэрториканских женщин.

– сказал Гаури Десаи, один из авторов труда.

Фактически у тех, кто употреблял софрито более одного раза в день, риск был снижен на 67 % по сравнению с женщинами, которые никогда его не ели.