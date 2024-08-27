Ума Найду, керівниця відділення психіатрії харчування та способу життя в Массачусетській лікарні, автор книги "Тривожний мозок: посібник зі зниження занепокоєння та стресу", на своєму сайті ділиться порадами про продукти, які можуть допомогти уникнути поширених проблем із мозковим здоров'ям.

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Я не противник медикаментозного лікування, але вважаю, що правильне харчування може бути додатковим захистом у боротьбі з депресією, тривогою та іншими психічними розладами. Адже ми всі їмо. Чому б не вибирати такі продукти, які будуть корисні для нашого мозку?,

– зазначила Найду.

Бобові

Бобові містять магній, який, згідно з дослідженнями, сприяє зниженню стресу та боротьбі з депресією. "Один з моїх кращих рецептів – це нут, приправлений невеликою кількістю олії авокадо та спеціями, що стимулюють мозок, такими як кайєнський перець, куркума, чорний перець та часник", – рекомендує Найду.

Ягоди

Ягоди, такі як чорниця, полуниця, журавлина та годжі, багаті на антиоксиданти та флавоноїди, які, як показали дослідження, можуть швидко покращити настрій, особливо якщо ви відчуваєте роздратування.

Темний шоколад

Темний шоколад, багатий на флавоноїди, може поліпшити когнітивні функції, увагу і пам'ять, як показало дослідження. "Вибирайте темний шоколад із вмістом какао не менше 70% та мінімальним вмістом жирів та цукру, щоб максимізувати споживання флавоноїдів", - радить Найду.

Листові зелені овочі

Листові зелені овочі, такі як салат, шпинат і рукола, містять безліч поживних речовин, включаючи лютеїн, вітамін К, нітрати, фолієву кислоту, альфа-токоферол, бета-каротин та кемпферол, які допомагають уповільнити старіння мозку та зберегти ясність розуму. Ціль – вживати близько однієї тарілки листових зелених овочів на день.

Горіхи

Горіхи вважаються "їжею для мозку", як стверджує Найду. Дослідження показали, що вживання горіхів у кількості 10 г і більше на день пов'язане з поліпшенням когнітивних функцій. Горіхи також можуть знизити ризик погіршення когнітивних здібностей у людей похилого віку.

"Мої фаворити – бразильські горіхи, багаті на селен, і макадамія, з низьким вмістом омега-6 і високим – омега-7. Волоські горіхи також хороші, але їх слід вживати помірно через високий вміст омега-6. Урізноманітнюйте свій вибір горіхів і намагайтеся з'їдати до чверті склянки на день", – зазначає Найду.