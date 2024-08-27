Ума Найду, руководитель отделения психиатрии питания и образа жизни в Массачусетской больнице, автор книги "Тревожный мозг: руководство по снижению беспокойства и стресса", на своем сайте делится советами о продуктах, которые могут помочь избежать распространенных проблем с мозговым здоровьем.

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Я не противник медикаментозного лечения, но считаю, что правильное питание может быть дополнительной защитой в борьбе с депрессией, тревогой и другими психическими расстройствами. Ведь мы все едим. Почему бы не выбирать такие продукты, которые будут полезны для нашего мозга?,

– отметила Найду.

Бобовые

Бобовые содержат магний, который, согласно исследованиям, способствует снижению стресса и борьбе с депрессией. "Один из моих лучших рецептов – это нут, приправленный небольшим количеством масла авокадо и специями, стимулирующих мозг, такими как кайенский перец, куркума, черный перец и чеснок", – рекомендует Найду.

Ягоды

Ягоды, такие как черника, клубника, клюква и годжи, богаты антиоксидантами и флавоноидами, которые, как показали исследования, могут быстро улучшить настроение, особенно если вы чувствуете раздражение.

Темный шоколад

Темный шоколад, богатый флавоноидами, может улучшить когнитивные функции, внимание и память, как показало исследование. "Выбирайте темный шоколад с содержанием какао не менее 70% и минимальным содержанием жиров и сахара, чтобы максимизировать потребление флавоноидов", - советует Найду.

Листовые зеленые овощи

Листовые зеленые овощи, такие как салат, шпинат и руккола, содержат множество питательных веществ, включая лютеин, витамин К, нитраты, фолиевую кислоту, альфа-токоферол, бета-каротин и кемпферол, которые помогают замедлить старение мозга и сохранить ясность ума. Цель – употреблять около одной тарелки листовых зеленых овощей в день.

Орехи

Орехи считаются "пищей для мозга", как утверждает Найду. Исследования показали, что употребление орехов в количестве 10 г и более в день связано с улучшением когнитивных функций. Орехи также могут снизить риск ухудшения когнитивных способностей у пожилых людей.

"Мои фавориты – бразильские орехи, богатые селеном, и макадамия, с низким содержанием омега-6 и высоким – омега-7. Грецкие орехи также хороши, но их следует употреблять умеренно из-за высокого содержания омега-6. Разнообразьте свой выбор орехов и старайтесь съедать до четверти стакана в день", – отмечает Найду.