Розповідаємо про те, як улюблені ласощі впливають на організм, завдяки яким речовинам і з'єднанням корисний шоколад і головне – як обрати той, який принесе максимальну користь.

Увага Що шкідливіше: лягти спати голодним, чи пізній перекус

Почнемо з того, що у чорному шоколаді міститься велика кількість флавоноїдів – спеціальних речовин рослинного походження, які мають протизапальну й антиоксидантну дію.

Після вживання шоколаду флавоноїди всмоктуються всередину і виявляються в плазмі крові через 30 хвилин, а їх максимальна концентрація досягається орієнтовно через 2 – 3 години.

Як працюють флавоноїди Ці речовини проникають у мозок і викликають широку стимуляцію перфузії мозку (кровопостачання). Вони також стимулюють ангіогенез (утворення нових кровоносних судин), нейрогенез (процес виникнення нейронів) і зміни морфології нейронів, які беруть участь у навчанні і запам'ятовуванні.

Такі зміни в організмі призводять до поліпшення роботи мозку й покращують пам'ять. Людина починає набагато швидше запам'ятовувати інформацію, вирішувати різні завдання, а також згадувати важливу інформацію.

Ба більше, користь шоколаду можна помітити як при його одноразовому вживанні, так і при тривалому.

Як шоколад впливає на настрій

Чорний шоколад збільшує вироблення ендорфінів, гормонів які зв'язуються з опіатними рецепторами в головному мозку, що викликають почуття ейфорії, після чого в людини підвищується настрій. Щоправда, цей стан триває недовго. Шоколад збільшує рівень дофаміну, який теж необхідний для гарного настрою.

А ще, це головне дієтичне джерело триптофану, амінокислоти-попередника серотоніну, нейромедіатора щастя й позитивного настрою. Шоколад також є основним харчовим джерелом анандаміду – природної речовини, яку ще називають "молекулою блаженства", бо вона викликає у людини почуття задоволення.

Цікаво. Чорний шоколад містить фенілетиламін — з'єднання, яке називають "наркотиком кохання", тому що воно викликає збудження в мозку, подібне до закоханості. Тобто, відчуття закоханості й відчуття після вживання шоколаду дещо подібні.

Як шоколад впливає на мозок

Антиоксиданти флавоноїди в темному шоколаді покращують пам'ять, концентрацію уваги, прискорюють час реакції і навички вирішення завдань, збільшуючи надходження крові до мозку. Такий вплив ласощів на мозкову активність спостерігаються як у молодих, так і у літніх людей.

Вчені Гарвардської медичної школи виявили, що вживання двох чашок гарячого шоколаду збільшує надходження крові до мозку на 2 – 3 години. І як наслідок, посилений кровообіг мозку прискорює розумову діяльність і людина вирішує завдання швидше.

А ще внаслідок розумової роботи спалюються калорії, які можуть заповнюватися за допомогою шоколаду.



Чорний шоколад покращує роботу мозку / Фото Unsplash

Чорний шоколад запобігає старінню клітин мозку

Для нормального функціонування мозку потрібно 20% кисню від загальної кількості споживаного організмом. Вільними радикалами називаються шкідливі молекули кисню, які негативно впливають на клітини мозку.

Цей процес можна порівняти з тим, як надрізане яблуко під дією вільних радикалів кисню окислюється.

Такі ж негативні процеси стимулюються вільними радикалами й в головному мозку людини. А антиоксиданти флавоноїди захищають клітини мозку та запобігають їх старінню.

Какао-порошок – головний інгредієнт шоколаду, має у своєму складі більше антиоксидантів, ніж будь-які інші продукти.

Вживання темного шоколаду допомагає знімати стрес

У шоколаді багато магнію, який пригнічує викид кортизолу й тим самим допомагає запобігти виникненню стресу. Магній є важливим дієтичним мінералом, який корисний при тривозі та стресі.

Збільшення його кількості в раціоні може поліпшити пам'ять, концентрацію уваги, настрій, сон і стійкість до стресу.

Увага. Магній самостійно не виробляється в нашому організмі, його потрібно вживати ззовні. В одній плитці темного шоколаду міститься половина добової потреби людини в магнії.

Збільшує кількість корисних бактерій в кишечнику

Одна з найбільш незвичайних переваг шоколаду полягає в тому, що він збільшує кількість цілющих бактерій в кишечнику. Таким чином, чорний шоколад корисний і для мозку, і для кишечнику.

Як вибрати чорний шоколад

Лікарі й дієтологи радять купувати темний 70% шоколад. Відсоток означає скільки інгредієнтів з какао-бобів міститься в плитці. Однак, якщо вам поки не подобається гіркий смак шоколаду, спробуйте почати з 50% й збільшуйте відсоток поступово.

По-справжньому корисний темний шоколад містить лише кілька інгредієнтів. До них відносять какао та цукор або підсолоджувач.

Корисний шоколад не повинен містити: