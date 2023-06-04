Рассказываем о том, как любимое лакомство влияет на организм, благодаря каким веществам и соединениям полезен шоколад и главное – как выбрать тот, который принесет максимальную пользу.

Внимание Что вреднее: лечь спать голодным или поздний перекус

Начнём с того, что в черном шоколаде содержится большое количество флавоноидов – специальных веществ растительного происхождения, обладающих противовоспалительным и антиоксидантным действием.

После употребления шоколада флавоноиды всасываются внутрь и обнаруживаются в плазме крови через 30 минут, а их максимальная концентрация достигается ориентировочно через 2–3 часа.

Как работают флавоноиды Эти вещества проникают в мозг и вызывают широкую стимуляцию перфузии мозга (кровоснабжение). Они также стимулируют ангиогенез (образование новых кровеносных сосудов), нейрогенез (процесс возникновения нейронов) и изменения морфологии нейронов, участвующих в обучении и запоминании.

Такие изменения в организме приводят к улучшению работы мозга и улучшают память. Человек начинает гораздо быстрее запоминать информацию, решать разные задачи, а также вспоминать важную информацию.

Более того, пользу шоколада можно заметить как при его одноразовом употреблении, так и при длительном.

Как шоколад влияет на настроение

Черный шоколад увеличивает выработку эндорфинов, гормонов, которые связываются с опиатными рецепторами в головном мозге, вызывающими чувство эйфории, после чего у человека повышается настроение. Правда, это состояние длится недолго. Шоколад увеличивает уровень дофамина, который тоже необходим для хорошего настроения.

А еще это главный диетический источник триптофана, аминокислоты-предшественника серотонина, нейромедиатора счастья и положительного настроения. Шоколад также является основным пищевым источником анандамида – природного вещества, которое еще называют "молекулой блаженства", потому что оно вызывает у человека чувство удовлетворения.

Интересно. Черный шоколад содержит фенилэтиламин - соединение, которое называют "наркотиком любви", потому что оно вызывает возбуждение в мозге, подобно влюбленности. То есть ощущение влюбленности и ощущения после употребления шоколада несколько похожи.

Как шоколад влияет на мозг

Антиоксиданты флавоноиды в темном шоколаде улучшают память, концентрацию внимания, ускоряют время реакции и навыки решения задач, увеличивая поступление крови в мозг. Такое влияние лакомства на мозговую активность наблюдается как у молодых, так и у пожилых людей.

Ученые Гарвардской медицинской школы обнаружили, что употребление двух чашек горячего шоколада увеличивает поступление крови в мозг на 2-3 часа. И как следствие, усиленное кровообращение мозга ускоряет умственную деятельность и человек решает задачу быстрее.

А еще в результате умственной работы сжигаются калории, которые могут заполняться шоколадом.



Черный шоколад улучшает работу мозга / Фото Unsplash

Черный шоколад предотвращает старение клеток мозга

Для нормального функционирования мозга требуется 20% кислорода от общего количества потребляемого организмом. Свободными радикалами называются вредные молекулы кислорода, негативно влияющие на клетки мозга.

Этот процесс сравним с тем, как надрезанное яблоко под действием свободных радикалов кислорода окисляется.

Такие же отрицательные процессы стимулируются свободными радикалами и в головном мозге человека. А антиоксиданты флавоноиды защищают клетки мозга и предотвращают их старение.

Какао-порошок – главный ингредиент шоколада, имеет в своем составе больше антиоксидантов, чем любые другие продукты.

Употребление темного шоколада помогает снимать стресс

В шоколаде много магния, который угнетает выброс кортизола и тем самым помогает предотвратить возникновение стресса. Магний является важным диетическим минералом, который полезен при тревоге и стрессе.

Увеличение его количества в рационе может улучшить память, концентрацию внимания, настроение, сон и стойкость к стрессу.

Внимание. Магний самостоятельно не производится в нашем организме, его нужно употреблять извне. В одной плитке черного шоколада содержится половина дневной потребности человека в магнии.

Увеличивает количество полезных бактерий в кишечнике

Одно из самых необычных преимуществ шоколада заключается в том, что он увеличивает количество лечебных бактерий в кишечнике. Таким образом, чёрный шоколад полезен и для мозга, и для кишечника.

Как выбрать черный шоколад

Врачи и диетологи советуют покупать темный 70% шоколад. Процент означает, сколько ингредиентов из какао-бобов содержится в плитке. Однако если вам пока не нравится горький вкус шоколада, попробуйте начать с 50% и увеличивайте процент постепенно.

По-настоящему полезный темный шоколад содержит всего несколько ингредиентов. К ним относятся какао и сахар или подсластитель.

Полезный шоколад не должен содержать: