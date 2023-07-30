Косметологиня Ірина Бірченко розповіла про 5 найбільш поширених помилок у догляді за шкірою і про те, як позбутися прищів на обличчі.
Дивіться також Як користуватись косметикою з ретинолом
5 помилок у догляді за шкірою, через які у вас прищі
- Щоденний догляд: одна з найпоширеніших причин, що призводить до появи висипань – це ігнорування очищення шкіри зранку та ввечері.
Очищати шкіру потрібно двічі на день, тобто вранці і ввечері. Вранці ми таким чином очищаємо обличчя від шкірного сала, яке виділяється вночі. А увечері змиваємо пил, макіяж і так далі. Все, що накопичилося за день,
– пояснює дерматологиня.
Порада – ніколи не давіть прищі
Якщо цього не робити, на шкірі утвориться сприятливе середовище для розмноження бактерій. Важливо, не лише те як часто ви вмиваєтеся, а і яким косметичним продуктом користуєтеся.
Коли ви тиснете на прищ, то заносите у пори більше бактерій, включно з тими, які є на ваших руках. Це збільшує ризик інфекції чи рубців. Якщо ви не хочете отримати плями від акне – не давіть прищі,
– попереджає косметологиня.
- Не витирайте обличчя загальним рушником: він накопичує бактерії та мікроби, якщо його не прати кожного дня. Тому краще не протирати обличчя звичайним рушником, щоб не призвести до висипань. І тим більше, не використовуйте той, яким витираєте тіло після душу.
Дерматологиня радить використовувати паперові одноразові рушники.
- Їжа: причиною появи висипів часто бувають смаколики, які містять цукор, барвники. А також снеки, тому що у них багато штучних ароматизаторів та консервантів.
Обмежте споживання оброблених вуглеводів, як от білого хліба чи випічки. Уникайте газованих напоїв. Натомість додайте до свого раціону більше фруктів, овочів, цільнозернових та білків.
- Стрес: низка досліджень показав зв’язок між стресом та появу прищів.
Ми часто бачимо спалахи висипів перед важливими датами, змаганнями, екзаменами, заліками. А особливо зараз, під час війни. Кожен з нас піддається регулярному стресу. Через гормони підвищується сальність шкіри, а це саме те середовище, яке сприятливе для появи акне,
– пояснила Ірина Бирченко.
Зменшити рівень стресу допомогають заняття спортом, медитації, дихальні вправи.
Декоративна косметика: часто вона забиває і розширює пори, провокуючи нові запалення і навіть підшкірні висипи.
Шкіра, яка має акне – це не здорова шкіра, а значить, не можна покривати її тонуючими декоративними засобами. Ці засоби містять у складі речовини, які не є лікувальними і, потрапляючи на пошкоджену шкіру, подразнюють її ще більше,
– пояснює косметологиня.