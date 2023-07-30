Косметологиня Ірина Бірченко розповіла про 5 найбільш поширених помилок у догляді за шкірою і про те, як позбутися прищів на обличчі.

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За словами лікарки, на акне страждають майже 80% підлітків, але також не менше третини жінок віком за 35 років. Причин виникнення цієї проблеми безліч – від банального стресу до проблем зі шлунково-кишковим трактом. Відтак, важливо не лише слідкувати за гігієною, а й правильно харчуватись.

5 помилок у догляді за шкірою, через які у вас прищі

Щоденний догляд: одна з найпоширеніших причин, що призводить до появи висипань – це ігнорування очищення шкіри зранку та ввечері.

Очищати шкіру потрібно двічі на день, тобто вранці і ввечері. Вранці ми таким чином очищаємо обличчя від шкірного сала, яке виділяється вночі. А увечері змиваємо пил, макіяж і так далі. Все, що накопичилося за день,

– пояснює дерматологиня.

Порада – ніколи не давіть прищі

Якщо цього не робити, на шкірі утвориться сприятливе середовище для розмноження бактерій. Важливо, не лише те як часто ви вмиваєтеся, а і яким косметичним продуктом користуєтеся.

Важливо! Не можна видавлювати самостійно на своєму обличчі. Адже це не тільки не сприятиме одужанню шкіри, а й може призвести до вторинних інфекцій.

Коли ви тиснете на прищ, то заносите у пори більше бактерій, включно з тими, які є на ваших руках. Це збільшує ризик інфекції чи рубців. Якщо ви не хочете отримати плями від акне – не давіть прищі,

– попереджає косметологиня.

Не витирайте обличчя загальним рушником: він накопичує бактерії та мікроби, якщо його не прати кожного дня. Тому краще не протирати обличчя звичайним рушником, щоб не призвести до висипань. І тим більше, не використовуйте той, яким витираєте тіло після душу.

Дерматологиня радить використовувати паперові одноразові рушники.

Їжа: причиною появи висипів часто бувають смаколики, які містять цукор, барвники. А також снеки, тому що у них багато штучних ароматизаторів та консервантів.

Обмежте споживання оброблених вуглеводів, як от білого хліба чи випічки. Уникайте газованих напоїв. Натомість додайте до свого раціону більше фруктів, овочів, цільнозернових та білків.

Стрес: низка досліджень показав зв’язок між стресом та появу прищів.

Ми часто бачимо спалахи висипів перед важливими датами, змаганнями, екзаменами, заліками. А особливо зараз, під час війни. Кожен з нас піддається регулярному стресу. Через гормони підвищується сальність шкіри, а це саме те середовище, яке сприятливе для появи акне,

– пояснила Ірина Бирченко.

Зменшити рівень стресу допомогають заняття спортом, медитації, дихальні вправи.

Декоративна косметика: часто вона забиває і розширює пори, провокуючи нові запалення і навіть підшкірні висипи.

Шкіра, яка має акне – це не здорова шкіра, а значить, не можна покривати її тонуючими декоративними засобами. Ці засоби містять у складі речовини, які не є лікувальними і, потрапляючи на пошкоджену шкіру, подразнюють її ще більше,

– пояснює косметологиня.

Загалом, акне – це проблема, яка потребує комплексного рішення і майже завжди контролю лікаря, не варто займатись самолікуванням. Краще зверніться до спеціаліста.