Косметологиня Ирина Бирченко рассказала о 5 наиболее распространенных ошибках в уходе за кожей и о том, как избавиться от прыщей на лице.

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По словам врача, акне страдают почти 80% подростков, но также не менее трети женщин в возрасте за 35 лет. Причин возникновения этой проблемы множество от банального стресса до проблем с желудочно-кишечным трактом. Следовательно, важно не только следить за гигиеной, но и правильно питаться.

5 ошибок в уходе за кожей, из-за которых у вас прыщи

Ежедневный уход : одна из самых распространенных причин, что приводит к появлению высыпаний – это игнорирование очищения кожи утром и вечером.

Очищать кожу нужно дважды в день, то есть утром и вечером. Утром мы таким образом очищаем лицо от кожного сала, выделяемого ночью. А вечером смываем пыль, макияж и так далее. Все, что накопилось за день,

– объясняет дерматологиня.

Совет – никогда не давите прыщи

Если этого не делать, на коже образуется питательная среда для размножения бактерий. Важно, не только то как часто вы умываетесь, но и каким косметическим продуктом пользуетесь.

Важно ! Нельзя выдавливать самостоятельно на своем лице. Это ведь не только не будет способствовать выздоровлению кожи, но и может привести к вторичным инфекциям.

Когда вы давите на прыщ, то заносите в поры больше бактерий, включая те, которые есть на ваших руках. Это увеличивает риск инфекции или рубцов. Если вы не хотите получить пятна от акне – не давите прыщи,

– предупреждает косметологиня.

Не вытирайте лицо общим полотенцем: он накапливает бактерии и микробы, если его не стирать каждый день. Поэтому лучше не протирать лицо обычным полотенцем, чтобы не привести к высыпаниям. И тем более не используйте тот, которым вытираете тело после душа.

Дерматология советует использовать бумажные одноразовые полотенца.

Еда : причиной появления сыпи часто бывают вкусности, содержащие сахар, красители. А также снеки, потому что у них много искусственных ароматизаторов и консервантов.

Ограничьте потребление обработанных углеводов, например белого хлеба или выпечки. Избегайте газировки. Вместо этого добавьте в свой рацион больше фруктов, овощей, цельнозерновых и белков.

Стресс : ряд исследований показал связь между стрессом и появлением прыщей.

Мы часто видим вспышки сыпи перед важными датами, соревнованиями, экзаменами, зачетами. А особенно сейчас, во время войны. Каждый из нас подвергается регулярному стрессу. Из-за гормонов повышается сальность кожи, а это именно та среда, которая благоприятна для появления акне,

– объяснила Ирина Бирченко.

Уменьшить уровень стресса помогают занятия спортом, медитации, дыхательные упражнения.

Декоративная косметика: часто она забивает и расширяет поры, провоцируя новые воспаления и даже подкожную сыпь.

Кожа, имеющая акне – это не здоровая кожа, а значит, нельзя покрывать ее тонирующими декоративными средствами. Эти средства содержат в составе вещества, не лечебные и, попадая на поврежденную кожу, раздражают ее еще больше,

– объясняет косметологиня.

В общем, акне – это проблема, которая требует комплексного решения и почти всегда контроля врача, не стоит заниматься самолечением. Лучше обратитесь к специалисту.