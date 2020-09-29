З моменту зараження ВІЛ-інфекцією до встановлення діагнозу в середньому проходить не менше трьох років. І за цей час ВІЛ-інфікована людина встигає заразити своїх партнерів, навіть не підозрюючи про своє захворювання.

Про це йдеться у звіті Центру з контролю за захворюваннями CDC.

Також на тему: У першого чоловіка, який вилікувався від ВІЛ, знайшли рак останньої стадії

За оцінками експертів ЦКЗ, навіть в США близько 40% нових випадків зараження ВІЛ відбуваються в результаті контакту з людьми, які не знають про те, що є ВІЛ-позитивними. Разом з тим, термін до постановки діагнозу скорочується.

Так, у 2011 році у США середній час від зараження до постановки діагнозу становило 3,7 року, в той час, як до 2015 року цей період скоротився до 3 років. Експерти вважають, що поліпшення цього показника є значним.

Однак таких результатів вдається досягти не у всіх країнах. І окрему проблему представляють так звані "ВІЛ-дисиденти". Це рух, який заперечує існування ВІЛ-інфекції, практично зійшло нанівець в більшості країн світу.

Де в Україні пройти тест на ВІЛ?