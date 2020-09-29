40% інфікувань ВІЛ відбуваються через людей, які не знають, що хворі
З моменту зараження ВІЛ-інфекцією до встановлення діагнозу в середньому проходить не менше трьох років. І за цей час ВІЛ-інфікована людина встигає заразити своїх партнерів, навіть не підозрюючи про своє захворювання.
Про це йдеться у звіті Центру з контролю за захворюваннями CDC.
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За оцінками експертів ЦКЗ, навіть в США близько 40% нових випадків зараження ВІЛ відбуваються в результаті контакту з людьми, які не знають про те, що є ВІЛ-позитивними. Разом з тим, термін до постановки діагнозу скорочується.
Так, у 2011 році у США середній час від зараження до постановки діагнозу становило 3,7 року, в той час, як до 2015 року цей період скоротився до 3 років. Експерти вважають, що поліпшення цього показника є значним.
Однак таких результатів вдається досягти не у всіх країнах. І окрему проблему представляють так звані "ВІЛ-дисиденти". Це рух, який заперечує існування ВІЛ-інфекції, практично зійшло нанівець в більшості країн світу.
Де в Україні пройти тест на ВІЛ?
- У свого сімейного лікаря, педіатра чи терапевта.
- На сайті Aidsmap.com можна ввести країну і місто, якому ви проживаєте, і на карті покажуть усі місця, в яких проводять тестування на ВІЛ, – кабінети "Довіра", кабінети інфекційних захворювань за місцем проживання, центри СНІДу.
- У мобільних амбулаторіях.
- Купити тест в аптеці та зробити самостійно.