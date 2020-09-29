С момента заражения ВИЧ-инфекцией до установления диагноза в среднем проходит не менее трех лет. И за это время ВИЧ-инфицированный человек успевает заразить своих партнеров, даже не подозревая о своем заболевании.

Об этом говорится в отчете Центра по контролю за заболеваниями CDC.

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По оценкам экспертов ЦКЗ, даже в США около 40% новых случаев заражения ВИЧ происходят в результате контакта с людьми, которые не знают о том, что являются ВИЧ-положительными. Вместе с тем, срок до постановки диагноза сокращается.

Так, в 2011 году в США среднее время от заражения до постановки диагноза составляло 3,7 года, в то время, как к 2015 году этот период сократился до 3 лет. Эксперты считают, что улучшение этого показателя является значительным.

Однако таких результатов удается достичь не во всех странах. И отдельную проблему представляют так называемые "ВИЧ-диссиденты". Это движение, отрицающее существование ВИЧ-инфекции, практически сошло на нет в большинстве стран мира.

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