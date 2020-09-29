40% инфицирований ВИЧ происходят из-за людей, которые не знают, что больны
С момента заражения ВИЧ-инфекцией до установления диагноза в среднем проходит не менее трех лет. И за это время ВИЧ-инфицированный человек успевает заразить своих партнеров, даже не подозревая о своем заболевании.
Об этом говорится в отчете Центра по контролю за заболеваниями CDC.
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По оценкам экспертов ЦКЗ, даже в США около 40% новых случаев заражения ВИЧ происходят в результате контакта с людьми, которые не знают о том, что являются ВИЧ-положительными. Вместе с тем, срок до постановки диагноза сокращается.
Так, в 2011 году в США среднее время от заражения до постановки диагноза составляло 3,7 года, в то время, как к 2015 году этот период сократился до 3 лет. Эксперты считают, что улучшение этого показателя является значительным.
Однако таких результатов удается достичь не во всех странах. И отдельную проблему представляют так называемые "ВИЧ-диссиденты". Это движение, отрицающее существование ВИЧ-инфекции, практически сошло на нет в большинстве стран мира.
Где в Украине пройти тест на ВИЧ?
- У своего семейного врача, педиатра или терапевта.
- На сайте Aidsmap.com можно ввести страну и город в котором вы проживаете, и на карте покажут все места, в которых проводят тестирование на ВИЧ, – кабинеты "Доверие", кабинеты инфекционных заболеваний по месту жительства, центры СПИДа.
- В мобильных амбулаториях.
- Купить тест в аптеке и сделать самостоятельно.