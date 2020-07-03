Людям властиво в той чи інший момент відчувати невпевненість у собі, часто комплекси на невіра у себе руйнують не лише самооцінку, а й життя людини. Навіть успішні люди можуть піддавати сумнівам свої досягнення, це має назву синдром самозванця.

Психологи переконані, що такі моменти варто пропрацьовувати і побороти невпевненість, а комплекти повернути на свою користь.

Читайте також Як мислити позитивно: три стратегії, які ви навряд чи використовували

Що робити, аби відчути впевненість у собі

Перестаньте говорити з самим собою образливо

Негативний руйнівний діалог з самим собою – це критичний голос, коли ми сваримо себе, часто він в такому тоні, який ми не дозволимо щодо когось іншого. Це може бути фраза "Я такий ідіот; я ніколи нічого не роблю правильно", або "У мене ніколи нічого не вийде".

Тут потрібно зменшити вплив внутрішнього критика, найперше, що вам слід зробити, це визнати його.Коли ви не звертаєте уваги на подібну самокритику, це може серйозно порушити вашу цілісність, як особистості.

Скажіть своєму внутрішньому критику, щоб він зупинився.Намагайтеся бути добрішим до себе.

Пам'ятайте, що внутрішній критик — це не ваш справжній голос і не голос розуму. У вас говорить колишній негативний досвід, критика інших людей або очікування суспільства і близьких.

Знайдіть причини, чому ви повинні довіряти собі

В усіх людей є когнітивний фільтр, через який вони сприймають події й інформацію.

Ваш фільтр складається з ваших переконань. Ви вибірково фільтруєте інформацію: фокусуєтеся на тому, що підтверджує ваші переконання, й ігноруєте докази зворотного.

Ось яскравий приклад: ви переконані, що непривабливі, вам не подобається, як ви сьогодні виглядаєте на вечірці. Втім, 10 людей говорять вам компліменти, але хтось запитав, чи нормально ви почуваєтеся, оскільки виглядаєте втомленим. Ваша реакція, швидше за все, прислухатися і повірити саме тому, хто запитав про самопочуття та забути про ті 10 компліментів. А це всього лише ваші негативні переконання.

Ви вибірково відсіюєте інформацію і шукаєте підтвердження критики щодо себе. Якщо трапиться щось хороше, ви скажете, що вам "пощастило", але якщо трапиться щось погане, ви скажете: "Це була моя провина".

Оскільки довіра до себе — це протилежність невпевненості в собі, щоб змінити свій вектор, вам треба знайти докази того, що ви можете довіряти собі.

Техніки розвитку довіри до себе

Проста, але дуже ефективна вправа – складати список, у якому ви щодня будете записувати три причини, чому ви можете довіряти собі.

Щодня додаючи у список нові підтвердження, ви будете нарощувати впевненість у собі.

Психологи зазначають: приблизно після третього дня практики більшості людей стає складно доповнювати свій список. Але це не значить, що хороших якостей у вас більше немає. Вони кажуть, що це як із фізичними вправами: чим важче вам, тим помітніший ефект. У цьому випадку для вашої свідомості.