Якщо вам часто здається, що ви втрачаєте оптимізм і хочете мислити позитивніше, це дуже навіть правильне рішення. Адже оптимісти мають значно яскравіше життя та навіть живуть довше, що довели численні дослідження. Та якщо, це не завжди вам вдається, пропонуємо вам три дієві техніки, які допоможуть мислити оптимістичніше.

Зокрема, Anywell пропонує передусім розібратись із глибшими причинами вашого песимізму.

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Визначте, для чого вам негативні думки

Якщо майбутня подія здається негативною, подумайте, що дає вам таке переконання? Яка в тому ваша вигода?

Реалістичні очікування — хороший захист, коли мова йде про життєві рішення. Наприклад, якщо ви йдете на співбесіду з упевненістю, що вже отримали це місце, у разі відмови будете розчаровані.Разом з тим, негативістський погляд теж може погіршити ситуацію. Адже якщо ви постійно очікуєте провалу, шанси, що він станеться, ростуть.

Негативна установка може виглядати захистом від розчарування.

Втім, варто розуміти і приймати той факт, що розчарування трапляються, вони частина життя.

Дивіться на ситуацію об'єктивно

Песимістичне мислення може захоплювати розум і бути нав’язливим. Саме тому ви можете боятися звільнення і щодня тривожитися через це. Але зупиніть себе і подумайте, чи є у такого припущення реальні підстави. Слідкуйте за тим, чи справджуються ваші неприємні очікування. Якщо ні, швидше за все, ви мислите за шаблоном.



Не ставайте рабом свого поганого настрою / Фото Unsplash

Шукайте причини бути вдячними

Це один з кращих способів подолання труднощів. Саме вдячність може врятувати найважчий день, тиждень, місяць, рік чи навіть життя.

Іноді, коли усе об’єктивно погано (хворіє близька людина чи наприклад переживаєте через розлучення), шукати причини для вдячності не так і просто. Але завжди можна почати з меншого, знайти хоч якесь світло у цьому сірому світі.

Також варто усвідомлено спостерігати за тим, що відбувається з вами впродовж дня, а до вечора знайти одну позитивну ситуацію, яка трапилася за добу і подякувати собі й світу за це.

Коли ви навчитеся звертати увагу на такі моменти і перестанете фокусуватися на тому, що не подобається, світ заграє іншими барвами.