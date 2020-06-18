Если вам часто кажется, что вы теряете оптимизм и хотите мыслить позитивно, это очень даже правильное решение. Ведь оптимисты имеют значительно более яркую жизнь и даже живут дольше, что доказывают многочисленные исследования. Но если это не всегда вам удается, предлагаем вам три действенные техники, которые помогут мыслить оптимистично.

В частности, Anywell предлагает прежде всего разобраться с более глубокими причинами вашего пессимизма.

Интересно Неожиданная причина развития деменции: привычка, которая ухудшает работу мозга

Определите, для чего вам негативные мысли

Если предстоящее событие кажется отрицательным, подумайте, что дает вам такое убеждение? Какая в том ваша выгода?

Реалистичные ожидания - хорошая защита, когда речь идет о жизненных решениях. Например, если вы идете на собеседование с уверенностью, что уже получили это место, в случае отказа будете разочарованы. Вместе с тем, негативистский взгляд тоже может ухудшить ситуацию. Ведь если вы постоянно ожидаете провала, шансы, что он произойдет, растут.

Отрицательная установка может выглядеть защитой от разочарования.

Впрочем, следует понимать и принимать тот факт, что разочарование случаются, они часть жизни.

Смотрите на ситуацию объективно

Пессимистическое мышление может захватывать разум и быть навязчивым. Именно поэтому вы можете бояться увольнения и ежедневно беспокоиться из-за этого. Но остановите себя и подумайте, есть ли у такого предположения реальные основания. Следите за тем, сбываются ли ваши неприятные ожидания. Если нет, скорее всего, вы мыслите по шаблону.

Не становитесь рабом своего плохого настроения / Фото Unsplash

Ищите причины быть благодарными

Это один из лучших способов преодоления трудностей. Именно благодарность может спасти тяжелый день, неделю, месяц, год или даже жизнь.

Иногда, когда все объективно плохо (болеет близкий человек или например переживаете из-за развода), искать причины для благодарности не так просто. Но всегда можно начать с меньшего, найти хоть какой-то свет в этом сером мире.

Также стоит осознанно наблюдать за тем, что происходит с вами в течение дня, а к вечеру найти одну положительную ситуацию, которая случилась в сутки и поблагодарить себя и мир за это.

Когда вы научитесь обращать внимание на такие моменты и перестанете фокусироваться на том, что не нравится, мир заиграет другими красками.