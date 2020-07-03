Людям свойственно в тот или иной момент чувствовать неуверенность в себе, часто комплексы и неверие в себя разрушают не только самооценку, но и жизнь человека. Даже успешные люди могут подвергать сомнениям свои достижения, это называется синдром самозванца.

Психологи убеждены, что такие моменты стоит прорабатывать и побороть неуверенность, а комплексы повернуть в свою пользу.

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Что делать, чтобы почувствовать уверенность в себе

Перестаньте говорить с самим собой обидно

Негативный разрушительный диалог с самим собой – это критический голос, когда мы кричим себя, часто он в таком тоне, который мы не позволим относительно кого-то другого. Это может быть фраза "Я такой идиот; я никогда ничего не делаю правильно", или "У меня никогда ничего не получится".

Здесь нужно уменьшить влияние внутреннего критика, первое, что вам следует сделать, это признать его. Когда вы не обращаете внимания на подобную самокритику, это может серьезно нарушить вашу целостность, как личности.

Скажите своему внутреннему критику, чтобы он остановился.Старайтесь быть добрее к себе.

Помните, что внутренний критик — это не ваш настоящий голос и не голос разума. В вас говорит прежний негативный опыт, критика других людей или ожидание общества и близких.

Найдите причины, почему вы должны доверять себе

У всех людей есть когнитивный фильтр, через который они воспринимают события и информацию.

Ваш фильтр состоит из ваших убеждений. Вы избирательно фильтруете информацию: фокусируетесь на том, что подтверждает ваши убеждения, и игнорируете доказательства обратного.

Вот яркий пример: вы убеждены, что неприглядные, вам не нравится, как вы сегодня выглядите на вечеринке. Впрочем, 10 человек говорят вам комплименты, но кто-то спросил, нормально ли вы себя чувствуете, поскольку выглядите уставшим. Ваша реакция, скорее всего, прислушаться и поверить именно тому, кто спросил о самочувствии и забыть о тех 10 комплиментах. А это всего лишь ваши негативные убеждения.

Вы выборочно отсеиваете информацию и ищете подтверждение критики в отношении себя. Если случится что-то хорошее, вы скажете, что вам "повезло", но если случится что-то плохое, вы скажете: "Это была моя вина".

Поскольку доверие к себе – это противоположность неуверенности в себе, чтобы изменить свой вектор, вам нужно найти доказательства того, что вы можете доверять себе.

Техники развития доверия к себе

Простое, но очень эффективное упражнение – составлять список, в котором вы ежедневно будете записывать три причины, почему вы можете доверять себе.

Ежедневно добавляя в список новые подтверждения, вы будете наращивать уверенность в себе.

Психологи отмечают: примерно после третьего дня практики большинству людей становится сложно дополнять свой список. Но это не значит, что хороших качеств у вас больше нет. Они говорят, что это как с физическими упражнениями: чем тяжелее вам, тем заметнее эффект. В этом случае для вашего сознания.