Основні фактори ризику деменції

Раніше було відомо 12 факторів підвищення ризику деменції – це погана освіта, травма голови, гіподинамія, куріння, надмірне споживання алкоголю, гіпертонія, ожиріння, діабет, втрата слуху, депресія, забруднення повітря та нечасті соціальні контакти.

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Новий аналіз додав ще два фактори: високий рівень холестерину та втрату зору. За даними дослідження, усунення усіх цих 14 факторів може допомогти уникнути до 45% випадків деменції.

Зокрема, високий рівень холестерину у середньому віці (близько 40 років) має зв'язок із 7% випадків деменції, тоді як нелікована втрата зору в літньому віці – із 2% випадків.

Взаємозв'язок між зайвою вагою та деменцією може бути викликаний тим, що жир активно бере участь у метаболічних процесах, які впливають на роботу судин, сприяючи накопиченню бета-амілоїдного білка, характерної ознаки хвороби Альцгеймера.

Дослідження також підтвердили, що регулярні фізичні вправи можуть зменшити ризик деменції, збільшуючи рівень білка, який зміцнює зв'язки між клітинами мозку. Фізична активність також зменшує запалення, яке вбиває нервові клітини. А соціальна активність зменшує стрес.

Освіта надзвичайно важлива, оскільки змушує мозок бути більш стійким до пошкоджень. За словами Гілла Лівінгстона, автора звіту, освіта допомагає людям робити обдумані вибори, критично мислити, забезпечує кращу роботу та більші можливості у сфері охорони здоров’я та виборі місця проживання.

Ризик розвитку деменції також потенційно пов'язаний із втратою зору чи слуху та забрудненням повітря, адже ці фактори важливі для здатності людини взаємодіяти з навколишнім середовищем і бути фізично активною.

Як зменшити ризик деменції

Тому автори дослідження рекомендують такі зміни:

Державні установи мають:

забезпечувати доступність якісної освіти;

розповсюджувати інформацію про ризики куріння і надмірного вживання алкоголю;

запобігати курінню в громадських місцях.

Люди повинні: