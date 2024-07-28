Учені досліджували ефективність рекомбінантної вакцини, яка містить лише маркери вірусу, які власне розпізнає імунна система.

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Зазначають, що рекомбінантна вакцина виявилася на 17% ефективнішою у запобіганні деменції, ніж жива.

Вакцинація проти деменції

Щеплення проти вірусу, який викликає оперізувальний лишай (герпесвірусу), продовжило тривалість життя без деменції в середньому на 17%.

Учені також повідомили, що зв'язок між вакцинацією та зниженням ризику деменції не спостерігався лише для лобно-скроневої та з тільцями Леві.

Більше про ефективність щеплення

Кразий захист від деменції вакцинація формувала у жінок – вони жили без хвороби на 22% довше.

Щодо чоловіків, то вакцина продовжувала життя без деменції на 13%.

Як висновок, вчені припустили, що герпесвірус може сприяти розвитку деменції, відтак запобігання інфекції зменшує ризик її виникнення.