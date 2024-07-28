Ученые исследовали эффективность рекомбинантной вакцины, которая содержит только маркеры вируса, которые собственно распознает иммунная система.

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Отмечают, что рекомбинантная вакцина оказалась на 17% эффективнее в предотвращении деменции, чем живая.

Вакцинация против деменции

Прививка против вируса, который вызывает опоясывающий лишай (герпесвируса), продлила продолжительность жизни без деменции в среднем на 17%.

Ученые также сообщили, что связь между вакцинацией и снижением риска деменции не наблюдалась только для лобно-височной и с тельцами Леви.

Больше об эффективности прививки

Крайнюю защиту от деменции вакцинация формировала у женщин – они жили без болезни на 22% дольше.

Что касается мужчин, то вакцина продлевала жизнь без деменции на 13%.

Как вывод, ученые предположили, что герпесвирус может способствовать развитию деменции, поэтому предотвращение инфекции уменьшает риск ее возникновения.