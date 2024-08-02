Основные факторы риска деменции

Ранее было известно 12 факторов повышения риска деменции – это плохое образование, травма головы, гиподинамия, курение, чрезмерное потребление алкоголя, гипертония, ожирение, диабет, потеря слуха, депрессия, загрязнение воздуха и нечастые социальные контакты.

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Новый анализ добавил еще два фактора: высокий уровень холестерина и потерю зрения. По данным исследования, устранение всех этих 14 факторов может помочь избежать до 45% случаев деменции.

В частности, высокий уровень холестерина в среднем возрасте (около 40 лет) имеет связь с 7% случаев деменции, тогда как нелеченная потеря зрения в пожилом возрасте – с 2% случаев.

Взаимосвязь между лишним весом и деменцией может быть вызвана тем, что жир активно участвует в метаболических процессах, которые влияют на работу сосудов, способствуя накоплению бета-амилоидного белка, характерного признака болезни Альцгеймера.

Исследования также подтвердили, что регулярные физические упражнения могут уменьшить риск деменции, увеличивая уровень белка, который укрепляет связи между клетками мозга. Физическая активность также уменьшает воспаление, которое убивает нервные клетки. А социальная активность уменьшает стресс.

Образование чрезвычайно важно, поскольку заставляет мозг быть более устойчивым к повреждениям. По словам Гилла Ливингстона, автора отчета, образование помогает людям делать обдуманные выборы, критически мыслить, обеспечивает лучшую работу и большие возможности в сфере здравоохранения и выборе места жительства.

Риск развития деменции также потенциально связан с потерей зрения или слуха и загрязнением воздуха, ведь эти факторы важны для способности человека взаимодействовать с окружающей средой и быть физически активным.

Как уменьшить риск деменции

Поэтому авторы исследования рекомендуют следующие изменения:

Государственные учреждения должны:

обеспечивать доступность качественного образования;

распространять информацию о рисках курения и чрезмерного употребления алкоголя;

предотвращать курение в общественных местах.

Люди должны: