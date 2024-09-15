Почему так произошло и как вернуть утраченный инстинкт самосохранения Здоровью 24 рассказала психолог Алена Щербань.

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Как мы привыкли к войне

Жить в состоянии постоянного напряжения невозможно: это быстро истощает организм физически и психологически. Поэтому сначала у нас появилась усталость, потом привыкание. Опасность потеряла остроту, а сигнал воздушной тревоги больше не вызывает никаких реакций, кроме брани в сторону Путина.

Мозг тоже пытается нас успокоить: ракет в небе не видно, взрывы происходят в других городах, значит, все нормально. У кого-то на третьем месяце войны возникла апатия: "Да будет, что будет, потому что сил и желания бегать в укрытия несколько раз в сутки просто нет".

Алена Щербань “Также многие подверглись чужому влиянию. Например, если большинство ваших соседей или сотрудников игнорируют сигналы воздушной тревоги и продолжают заниматься делами, вероятность того, что вы тоже так будете делать, составляет более 90 процентов. Такое поведение в военное время – не самый лучший выбор, потому что несет реальную опасность вашему здоровью. Напротив, следует быть внимательным и не терять остроты реакций.”

Время в укрытии может быть приятным

Прежде всего, нужно осознать, что угроза жизни действительно существует. Причем неважно, как далеко вы живете от зоны боевых действий: "прилеты" есть по всей стране. Дайте себе указание: когда звучит сигнал воздушной тревоги – я направляюсь к укрытию или к безопасному месту.

Время пребывания в укрытии должно ассоциироваться с чем-то приятным или хотя бы нормальным, а не унизительным и удручающим. Если это место в вашем доме или офисе (помним правило двух стен) – сделайте его максимально комфортным для ожидания. В укрытии совсем не обязательно сидеть без дела и считать каждую минуту.

Можно общаться, читать, играть в настольные игры или заниматься спортом, ведь физические упражнения отвлекают от негативных мнений. Еще один положительный момент: возможно, ваше поведение станет примером для других.

Как побороть апатию

Алена Щербань “Полное безразличие к угрозам – самый плохой вариант в это непростое время. Самостоятельно найти мотивацию достаточно непросто. Здесь пригодится помощь профессионального психолога или поддержка родных или друзей. Они точно смогут вернуть вам любовь к жизни”.

Сражаться с апатией также помогает интересное общение, командные игры, вкусная еда, занятия любимым хобби, медитации и физические упражнения.

Еще одна рабочая техника – ежедневное планирование будущего. Думайте о путешествиях, которые вас ждут, о покупке автомобиля или ремонте в доме. Кстати, поиском обоев или новой кофеварки можно заниматься и сидя в укрытии, где вашей жизни ничего не угрожает. А еще запланируйте, где и с кем будете праздновать нашу победу.