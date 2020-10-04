У Великій Британії десятирічний Джек Сейдж підхопив пневмонію від домашнього хом'яка, якого звати Танго. Подібні випадки інфікування пневмонією є дуже рідкісними.

Як повідомляє видання The Sun, хлопчик протягом року боровся із захворюванням, яке лікарі не могли діагностувати два місяці.

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Джек потрапив у лікарню рік тому у важкому стані, тоді медики запідозрили у нього лейкемію.

Згодом після двох бронхоскопій і безлічі тестів медикам вдалося діагностувати у британця еозинофільну пневмонію. Перед тим, як дитина занедужала, Джек грав з домашнім хом'яком Танго.

Причиною інфікування лікарі вважають гризуна. Такі випадки зараження рідкісні, однак таки зустрічаються. Зазначається, що сім'я віддала хом'яка, а дитина краще себе почувати. На лікування пішло більше року.

Однак Джек досі є ослабленим, тому медики не дозволяють йому відвідувати школу. Відтак він вчиться дистанційно.