10-летний мальчик заразился пневмонией от домашнего хомячка
В Великобритании десятилетний Джек Сейдж подхватил пневмонию от домашнего хомяка, которого зовут Танго. Подобные случаи инфицирования пневмонией являются очень редкими.
Как сообщает издание The Sun, мальчик в течение года боролся с заболеванием, которое врачи не могли диагностировать два месяца.
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Джек попал в больницу год назад в тяжелом состоянии, тогда медики заподозрили у него лейкемию.
Впоследствии после двух бронхоскопий и множества тестов медикам удалось диагностировать у британца эозинофильную пневмонию. Перед тем, как ребенок заболел, Джек играл с домашним хомяком Танго.
Причиной инфицирования врачи считают грызуна. Такие случаи заражения редки, однако таки встречаются. Отмечается, что семья отдала хомяка, а ребенок стал лучше себя чувствовать. На лечение ушло больше года.
Однако Джек до сих пор ослаблен, поэтому медики не разрешают ему посещать школу. Поэтому он учится дистанционно.
Это заболевание, при котором происходит накопление эозинофилов (одного из типов лейкоцитов) в легочных альвеолах.
Среди самых частых симптомов – кашель, лихорадка, одышка и ночная потливость.