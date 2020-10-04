В Великобритании десятилетний Джек Сейдж подхватил пневмонию от домашнего хомяка, которого зовут Танго. Подобные случаи инфицирования пневмонией являются очень редкими.

Как сообщает издание The Sun, мальчик в течение года боролся с заболеванием, которое врачи не могли диагностировать два месяца.

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Джек попал в больницу год назад в тяжелом состоянии, тогда медики заподозрили у него лейкемию.

Впоследствии после двух бронхоскопий и множества тестов медикам удалось диагностировать у британца эозинофильную пневмонию. Перед тем, как ребенок заболел, Джек играл с домашним хомяком Танго.

Причиной инфицирования врачи считают грызуна. Такие случаи заражения редки, однако таки встречаются. Отмечается, что семья отдала хомяка, а ребенок стал лучше себя чувствовать. На лечение ушло больше года.

Однако Джек до сих пор ослаблен, поэтому медики не разрешают ему посещать школу. Поэтому он учится дистанционно.