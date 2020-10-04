В Украине зафиксировано еще 4 140 случаев инфицирования COVID-19 за сутки
С начала эпидемии коронавируса в Украине в целом обнаружили 226 462 больных. Сейчас COVID-19 болеют 121 958 человек.
Новые данные опубликованы Аппаратом СНБО Украины.
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Всего с начала эпидемии в Украине зафиксировали 226 462 больных COVID-19, за последние сутки – 4 140 инфицированных. Больше всего инфицированных сейчас выявлено в Киеве, Львовской, Харьковской, Черновицкой и Одесской областях.
В результате осложнений от болезни всего в стране умерли 4 397 человек, из них за сутки — 44.
Из позитивных новостей, от коронавируса выздоровели 100 107 человек, за последние сутки — 1 370.
Статистика случаев COVID-19 по областям
- Киев – 24 450 (+407)
- Львовская область – 21 194 (+162)
- Харьковская область – 20 518 (+414)
- Черновицкая область – 15 123 (+157)
- Одесская область – 14 539 (+160)
- Тернопольская область – 14 295 (+128)
- Ивано-Франковская область – 14 232 (+139)
- Ровенская область – 13 107 (+151)
- Закарпатская область – 10 168 (+63)
- Киевская область – 9752 (+161)
- Волынская область – 8591 (+136)
- Днепропетровская область – 6931 (+212)
- Хмельницкая область – 6801 (+154)
- Житомирская область – 6749 (+281)
- Винницкая область – 6716 (+162)
- Сумская область – 5171 (+263)
- Черниговская область – 4595 (+77)
- Запорожская область – 4507 (+106)
- Черкасская область – 4480 (+50)
- Донецкая область – 4187 (+323)
- Николаевская область – 3650 (+160)
- Полтавская область – 2812 (+85)
- Херсонская область – 1427 (+87)
- Луганская область – 1288 (+81)
- Кировоградская область – 1279 (+21)
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