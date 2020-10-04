С начала эпидемии коронавируса в Украине в целом обнаружили 226 462 больных. Сейчас COVID-19 болеют 121 958 человек.

Новые данные опубликованы Аппаратом СНБО Украины.

Читайте также Новости о коронавирусе 3 октября: побочное действие Ремдесивира, в Украине заполнены более 50% коек

Всего с начала эпидемии в Украине зафиксировали 226 462 больных COVID-19, за последние сутки – 4 140 инфицированных. Больше всего инфицированных сейчас выявлено в Киеве, Львовской, Харьковской, Черновицкой и Одесской областях.

В результате осложнений от болезни всего в стране умерли 4 397 человек, из них за сутки — 44.

Из позитивных новостей, от коронавируса выздоровели 100 107 человек, за последние сутки — 1 370.

Статистика случаев COVID-19 по областям