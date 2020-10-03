За минувшие сутки инфекцию обнаружили у 4 661 украинца. Больше половины коек для пациентов с коронавирусом по Украине заполнены. Появилась информация о побочных эффектах у нескольких человек, которые принимали препарат Ремдесивир. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 3 октября.

Новости о коронавирусе в Украине 3 октября

Читайте также Новости о коронавирусе 2 октября: COVID-19 у Трампа, утечка информации о больных в Днепре

Статистика распространения COVID-19

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 4 661 человека. Всего с начала эпидемии коронавирусной инфекции в Украине зафиксировали 222 322 случая заражения.

Из них 98 737 пациентов выздоровели, а 4 353 человека умерли от осложнений. Сейчас продолжают лечиться более 119 тысяч человек.

Статистика распространения коронавируса в областях

Киев – 24 043 (+441)

Львовская область – 21 032 (+206)

Харьковская область – 20 104 (+516)

Черновицкая область – 14 966 (+179)

Одесская область – 14 379 (+310)

Тернопольская область – 14 167 (+171)

Ивано-Франковская область – 14 093 (+125)

Ровненская область – 12 956 (+186)

Закарпатская область – 10 105 (+101)

Киевская область – 9 591 (+163)

Волынская область – 8 455 (+130)

Днепропетровская область – 6 719 (+297)

Хмельницкая область – 6 647 (+215)

Винницкая область – 6 554 (+102)

Житомирская область – 6 468 (+203)

Сумская область – 4908 (+231)

Черниговская область – 4518 (+109)

Черкасская область – 4 430 (+135)

Запорожская область – 4 401 (+117)

Донецкая область – 3 864 (+214)

Николаевская область – 3 490 (+121)

Полтавская область – 2 727 (+215)

Херсонская область – 1 340 (+90)

Кировоградская область – 1 207 (+67)

Луганская область – 1 158 (+17)

Сколько украинцев умерли от коронавируса

Львовская область – 575 (+5)

Киев – 412 (+11)

Черновицкая область – 367 (+2)

Харьковская область – 365 (+5)

Ивано-Франковская область – 327 (+4)

Закарпатская область – 311 (+2)

Одесская область – 218 (7)

Киевская область – 193 (7)

Тернопольская область – 176 (+5)

Волынская область – 174 (+3)

Ровненская область – 170

Хмельницкая область – 131 (+6)

Днепропетровская область – 123 (+7)

Винницкая область – 119 (+3)

Житомирская область – 119 (+6)

Николаевская область – 83 (+5)

Сумская область – 77

Черниговская область – 77 (+1)

Запорожская область – 71 (+7)

Кировоградская область – 60

Черкасская область – 59 (+1)

Донецкая область – 56

Полтавская область – 47 (+3)

Херсонская область – 26

Луганская область – 17 (+2)

Какие области не готовы к ослаблению карантина

Это уже третий раз подряд все регионы Украины, кроме Кировоградщины, не готовы к ослаблению карантина.

Где нельзя ослаблять карантин:

Киев;

Винницкая область;

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Запорожская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Луганская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Полтавская область;

Ровненская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Херсонская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черновицкая область;

Черниговская область

Более половины коек для пациентов с COVID-19 по Украине заполнены

По состоянию на 3 октября в Украине введено более 29 тысяч коек, которые определены для пациентов с коронавирусом COVID-19. На сегодня из них заполнено 53,9%.

Количество людей, у которых средней тяжести или тяжелое течение болезни, только увеличивается. У нас заполняются кровати. На сегодня это 53,9% в целом по стране из 29 тысяч 827 коек, отведенных под лечение COVID-19,

– заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Глава Минздрава добавил, что из-за этого он подписал распоряжение о введении еще пяти больниц в разных регионах в перечень принимающих пациентов с коронавирусной инфекцией.



Пациенты в группе риска, требующие госпитализации при COVID-19 / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 3 октября

Согласно данным СНБО, с начала пандемии в мире зарегистрировали 34 660 721 больного коронавирусом. Зато 24 086 138 пациентов уже выздоровели.

К сожалению, 1 029 295 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью или вследствие сопутствующих заболеваний.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 7 334 136;

Индия – 6 473 544;

Бразилия – 4 880 523;

Россия – 1 198 663;

Колумбия – 841 532.

Побочное действие препарата Ремдесивир

Европейское агентство по лекарственным средствам проверяет информацию о том, что некоторые из пациентов с COVID-19, которые принимали препарат Ремдесивир, впоследствии имели серьезные побочные эффекты – нарушения в работе почек.

Читайте также Высокие штрафы и жесткие локдауны: как мир хочет избежать второй волны COVID-19

На сегодня этот препарат дают президенту США Дональду Трампу.

Напомним, что противовирусный препарат Ремдесивир разработали для борьбы с лихорадкой Эбола. Разработала препарат американская компания Gilead Sciences. Лекарство вводят внутривенно.

Почти 20 тысяч работников Amazon заразились COVID-19

Почти 20 тысяч рабочих крупнейшего онлайн-магазина Amazon получили положительный тест на COVID-19. Об этом официально сообщили в компании и добавили, что уровень заражений в компании значительно ниже, чем ожидалось.

За почти 6 месяцев (данные за период с 1 марта по 19 сентября) COVID-19 подтвердили у 19 816 рабочих американской компании. Цифры получены из общего числа всех работников в стране – 1 372 000 человек. В Amazon отметили, что это относительно низкий процент заражения – 1,44%.

В Польше зафиксировано рекордное количество случаев за сутки

В Польше впервые суточное количество заражений достигло 2 367. С начала эпидемии коронавируса в стране зафиксировано 98 140 случаев инфицирования. К сожалению, от осложнений умерли 2 604 человека, за прошедшие сутки – 34. За сутки было проведено 30 500 тестов. К счастью, 72 209 пациентов выздоровели.



Будут ли украинцы вакцинироваться против коронавируса / Инфографика 24 канал