Новости о коронавирусе 3 октября: побочное действие Ремдесивира, заполнены более 50% коек
За минувшие сутки инфекцию обнаружили у 4 661 украинца. Больше половины коек для пациентов с коронавирусом по Украине заполнены. Появилась информация о побочных эффектах у нескольких человек, которые принимали препарат Ремдесивир. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 3 октября.
Новости о коронавирусе в Украине 3 октября
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Статистика распространения COVID-19
За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 4 661 человека. Всего с начала эпидемии коронавирусной инфекции в Украине зафиксировали 222 322 случая заражения.
Из них 98 737 пациентов выздоровели, а 4 353 человека умерли от осложнений. Сейчас продолжают лечиться более 119 тысяч человек.
Статистика распространения коронавируса в областях
- Киев – 24 043 (+441)
- Львовская область – 21 032 (+206)
- Харьковская область – 20 104 (+516)
- Черновицкая область – 14 966 (+179)
- Одесская область – 14 379 (+310)
- Тернопольская область – 14 167 (+171)
- Ивано-Франковская область – 14 093 (+125)
- Ровненская область – 12 956 (+186)
- Закарпатская область – 10 105 (+101)
- Киевская область – 9 591 (+163)
- Волынская область – 8 455 (+130)
- Днепропетровская область – 6 719 (+297)
- Хмельницкая область – 6 647 (+215)
- Винницкая область – 6 554 (+102)
- Житомирская область – 6 468 (+203)
- Сумская область – 4908 (+231)
- Черниговская область – 4518 (+109)
- Черкасская область – 4 430 (+135)
- Запорожская область – 4 401 (+117)
- Донецкая область – 3 864 (+214)
- Николаевская область – 3 490 (+121)
- Полтавская область – 2 727 (+215)
- Херсонская область – 1 340 (+90)
- Кировоградская область – 1 207 (+67)
- Луганская область – 1 158 (+17)
Сколько украинцев умерли от коронавируса
- Львовская область – 575 (+5)
- Киев – 412 (+11)
- Черновицкая область – 367 (+2)
- Харьковская область – 365 (+5)
- Ивано-Франковская область – 327 (+4)
- Закарпатская область – 311 (+2)
- Одесская область – 218 (7)
- Киевская область – 193 (7)
- Тернопольская область – 176 (+5)
- Волынская область – 174 (+3)
- Ровненская область – 170
- Хмельницкая область – 131 (+6)
- Днепропетровская область – 123 (+7)
- Винницкая область – 119 (+3)
- Житомирская область – 119 (+6)
- Николаевская область – 83 (+5)
- Сумская область – 77
- Черниговская область – 77 (+1)
- Запорожская область – 71 (+7)
- Кировоградская область – 60
- Черкасская область – 59 (+1)
- Донецкая область – 56
- Полтавская область – 47 (+3)
- Херсонская область – 26
- Луганская область – 17 (+2)
Какие области не готовы к ослаблению карантина
Это уже третий раз подряд все регионы Украины, кроме Кировоградщины, не готовы к ослаблению карантина.
Где нельзя ослаблять карантин:
- Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Запорожская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Полтавская область;
- Ровненская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Херсонская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область
Более половины коек для пациентов с COVID-19 по Украине заполнены
По состоянию на 3 октября в Украине введено более 29 тысяч коек, которые определены для пациентов с коронавирусом COVID-19. На сегодня из них заполнено 53,9%.
Количество людей, у которых средней тяжести или тяжелое течение болезни, только увеличивается. У нас заполняются кровати. На сегодня это 53,9% в целом по стране из 29 тысяч 827 коек, отведенных под лечение COVID-19,
– заявил глава Минздрава Максим Степанов.
Глава Минздрава добавил, что из-за этого он подписал распоряжение о введении еще пяти больниц в разных регионах в перечень принимающих пациентов с коронавирусной инфекцией.
Пациенты в группе риска, требующие госпитализации при COVID-19 / Инфографика 24 канала
Новости о коронавирусе в мире 3 октября
Согласно данным СНБО, с начала пандемии в мире зарегистрировали 34 660 721 больного коронавирусом. Зато 24 086 138 пациентов уже выздоровели.
К сожалению, 1 029 295 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью или вследствие сопутствующих заболеваний.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 7 334 136;
- Индия – 6 473 544;
- Бразилия – 4 880 523;
- Россия – 1 198 663;
- Колумбия – 841 532.
Побочное действие препарата Ремдесивир
Европейское агентство по лекарственным средствам проверяет информацию о том, что некоторые из пациентов с COVID-19, которые принимали препарат Ремдесивир, впоследствии имели серьезные побочные эффекты – нарушения в работе почек.
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На сегодня этот препарат дают президенту США Дональду Трампу.
Напомним, что противовирусный препарат Ремдесивир разработали для борьбы с лихорадкой Эбола. Разработала препарат американская компания Gilead Sciences. Лекарство вводят внутривенно.
Почти 20 тысяч работников Amazon заразились COVID-19
Почти 20 тысяч рабочих крупнейшего онлайн-магазина Amazon получили положительный тест на COVID-19. Об этом официально сообщили в компании и добавили, что уровень заражений в компании значительно ниже, чем ожидалось.
За почти 6 месяцев (данные за период с 1 марта по 19 сентября) COVID-19 подтвердили у 19 816 рабочих американской компании. Цифры получены из общего числа всех работников в стране – 1 372 000 человек. В Amazon отметили, что это относительно низкий процент заражения – 1,44%.
В Польше зафиксировано рекордное количество случаев за сутки
В Польше впервые суточное количество заражений достигло 2 367. С начала эпидемии коронавируса в стране зафиксировано 98 140 случаев инфицирования. К сожалению, от осложнений умерли 2 604 человека, за прошедшие сутки – 34. За сутки было проведено 30 500 тестов. К счастью, 72 209 пациентов выздоровели.
Будут ли украинцы вакцинироваться против коронавируса / Инфографика 24 канал