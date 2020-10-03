За минулу добу інфекцію виявили у 4661 українця. Більше половини ліжок для пацієнтів з коронавірусом по Україні заповнені. З'явилася інформація про побічні ефекти у кількох людей, які приймали препарат Ремдесивір. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 3 жовтня.

Новини про коронавірус в Україні 3 жовтня

Читайте також Новини про коронавірус 2 жовтня: COVID-19 у Трампа, витік інформації про хворих у Дніпрі

Статистика поширення COVID-19

За минулу добу COVID-19 підтвердили у 4 661 людини. Загалом з початку епідемії коронавірусної інфекції в Україні зафіксували 222 322 випадки зараження.

З них 98 737 пацієнтів одужали, а 4 353 людей померли від ускладнень. Нині продовжують лікуватися понад 119 тисяч людей.

Статистика поширення коронавірусу в областях

Київ – 24 043 (+441)

Львівська область – 21 032 (+206)

Харківська область – 20 104 (+516)

Чернівецька область – 14 966 (+179)

Одеська область – 14 379 (+310)

Тернопільська область – 14 167 (+171)

Івано-Франківська область – 14 093 (+125)

Рівненська область – 12 956 (+186)

Закарпатська область – 10 105 (+101)

Київська область – 9591 (+163)

Волинська область – 8455 (+130)

Дніпропетровська область – 6719 (+297)

Хмельницька область – 6647 (+215)

Вінницька область – 6554 (+102)

Житомирська область – 6468 (+203)

Сумська область – 4908 (+231)

Чернігівська область – 4518 (+109)

Черкаська область – 4430 (+135)

Запорізька область – 4401 (+117)

Донецька область – 3864 (+214)

Миколаївська область – 3490 (+121)

Полтавська область – 2727 (+215)

Херсонська область – 1340 (+90)

Кіровоградська область – 1207 (+67)

Луганська область – 1158 (+17)

Скільки українців померли від коронавірусу

Львівська область – 575 (+5)

Київ – 412 (+11)

Чернівецька область – 367 (+2)

Харківська область – 365 (+5)

Івано-Франківська область – 327 (+4)

Закарпатська область – 311 (+2)

Одеська область – 218 (+7)

Київська область – 193 (+7)

Тернопільська область – 176 (+5)

Волинська область – 174 (+3)

Рівненська область – 170

Хмельницька область – 131 (+6)

Дніпропетровська область – 123 (+7)

Вінницька область – 119 (+3)

Житомирська область – 119 (+6)

Миколаївська область – 83 (+5)

Сумська область – 77

Чернігівська область – 77 (+1)

Запорізька область – 71 (+7)

Кіровоградська область – 60

Черкаська область – 59 (+1)

Донецька область – 56

Полтавська область – 47 (+3)

Херсонська область – 26

Луганська область – 17 (+2)

Які області не готові до послаблення карантину

Це вже втретє поспіль усі регіони України, окрім Кіровоградщини, не готові до послаблення карантинних обмежень.

Де не можна послаблювати карантин:

Київ;

Вінницька область;

Волинська область;

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Запорізька область;

Івано-Франківська область;

Київська область;

Луганська область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Полтавська область;

Рівненська область;

Сумська область;

Тернопільська область;

Харківська область;

Херсонська область;

Хмельницька область;

Черкаська область;

Чернівецька область;

Чернігівська область

Більше половини ліжок для пацієнтів з COVID-19 по Україні заповнені

Станом на 3 жовтня в Україні введено понад 29 тисяч ліжок, які визначені для пацієнтів з коронавірусом COVID-19. На сьогодні з них заповнено 53,9%.

Кількість людей, які мають середньої важкості або важкий перебіг хвороби, тільки збільшується. У нас заповнюються ліжка. На сьогодні це 53,9% цілком по країні з 29 тисяч 827 ліжок, які відведені під лікування COVID-19,

– заявив глава МОЗ Максим Степанов.

Глава МОЗ додав, що через це він підписав розпорядження про введення ще п'яти лікарень у різних регіонах до переліку тих, які приймають пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

Пацієнти у групі ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19 / Інфографіка: 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 3 жовтня

Згідно з даними РНБО, від початку пандемії у світі зареєстрували 34 660 721 хворого на коронавірус. Натомість 24 086 138 пацієнтів вже одужали.

На жаль, 1 029 295 хворий помер від ускладнень, спричинених хворобою або внаслідок супутніх захворювань.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 7 334 136; Індія – 6 473 544; Бразилія – 4 880 523; Росія – 1 198 663; Колумбія – 841 532.

Побічна дія препарату Ремдесивір

Європейське агентство з лікарських засобів перевіряє інформацію про те, що дехто з пацієнтів з COVID-19, які приймали препарат Ремдесивір, згодом мали серйозні побічні ефекти – порушення в роботі нирок.

Читайте також Високі штрафи та жорсткі локдауни: як світ хоче уникнути другої хвилі COVID-19

На сьогодні цей препарат дають президенту США Дональду Трампу.

Нагадаємо, противірусний препарат Ремдесивір розробили для боротьби з лихоманкою Ебола. Розробила препарат американська компанія Gilead Sciences. Ліки вводять внутрішньовенно.

Майже 20 тисяч працівників Amazon заразились COVID-19

Майже 20 тисяч робітників найбільшого онлайн-магазину Amazon отримали позитивний тест на COVID-19. Про це офіційно повідомили у компанії і додали, що рівень заражень в компанії є значно нижчим, ніж очікувалося.

За майже 6 місяців (дані за період з 1 березня по 19 вересня) COVID-19 підтвердили в 19 816 робітників американської компанії. Цифри отримані з загального числа всіх працівників у країні – 1 372 000 людей. В Amazon наголосили, що це відносно низький відсоток зараження – 1,44%.

У Польщі зафіксовано рекордну кількість випадків за добу

У Польщі вперше добова кількість заражень сягнула 2 367. З початку епідемії коронавірусу у країні зафіксовано 98 140 випадків інфікування. На жаль, від ускладнень померли 2 604 особи, за минулу добу – 34. За добу було проведено 30,5 тисяч тестів. На щастя, 72 209 пацієнтів одужали.



Чи будуть українці вакцинуватись проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал