Новини про коронавірус 3 жовтня: побічна дія Ремдесивіру, в Україні заповнені більше 50% ліжок
За минулу добу інфекцію виявили у 4661 українця. Більше половини ліжок для пацієнтів з коронавірусом по Україні заповнені. З'явилася інформація про побічні ефекти у кількох людей, які приймали препарат Ремдесивір. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 3 жовтня.
Новини про коронавірус в Україні 3 жовтня
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Статистика поширення COVID-19
За минулу добу COVID-19 підтвердили у 4 661 людини. Загалом з початку епідемії коронавірусної інфекції в Україні зафіксували 222 322 випадки зараження.
З них 98 737 пацієнтів одужали, а 4 353 людей померли від ускладнень. Нині продовжують лікуватися понад 119 тисяч людей.
Статистика поширення коронавірусу в областях
- Київ – 24 043 (+441)
- Львівська область – 21 032 (+206)
- Харківська область – 20 104 (+516)
- Чернівецька область – 14 966 (+179)
- Одеська область – 14 379 (+310)
- Тернопільська область – 14 167 (+171)
- Івано-Франківська область – 14 093 (+125)
- Рівненська область – 12 956 (+186)
- Закарпатська область – 10 105 (+101)
- Київська область – 9591 (+163)
- Волинська область – 8455 (+130)
- Дніпропетровська область – 6719 (+297)
- Хмельницька область – 6647 (+215)
- Вінницька область – 6554 (+102)
- Житомирська область – 6468 (+203)
- Сумська область – 4908 (+231)
- Чернігівська область – 4518 (+109)
- Черкаська область – 4430 (+135)
- Запорізька область – 4401 (+117)
- Донецька область – 3864 (+214)
- Миколаївська область – 3490 (+121)
- Полтавська область – 2727 (+215)
- Херсонська область – 1340 (+90)
- Кіровоградська область – 1207 (+67)
- Луганська область – 1158 (+17)
Скільки українців померли від коронавірусу
- Львівська область – 575 (+5)
- Київ – 412 (+11)
- Чернівецька область – 367 (+2)
- Харківська область – 365 (+5)
- Івано-Франківська область – 327 (+4)
- Закарпатська область – 311 (+2)
- Одеська область – 218 (+7)
- Київська область – 193 (+7)
- Тернопільська область – 176 (+5)
- Волинська область – 174 (+3)
- Рівненська область – 170
- Хмельницька область – 131 (+6)
- Дніпропетровська область – 123 (+7)
- Вінницька область – 119 (+3)
- Житомирська область – 119 (+6)
- Миколаївська область – 83 (+5)
- Сумська область – 77
- Чернігівська область – 77 (+1)
- Запорізька область – 71 (+7)
- Кіровоградська область – 60
- Черкаська область – 59 (+1)
- Донецька область – 56
- Полтавська область – 47 (+3)
- Херсонська область – 26
- Луганська область – 17 (+2)
Які області не готові до послаблення карантину
Це вже втретє поспіль усі регіони України, окрім Кіровоградщини, не готові до послаблення карантинних обмежень.
Де не можна послаблювати карантин:
- Київ;
- Вінницька область;
- Волинська область;
- Дніпропетровська область;
- Донецька область;
- Житомирська область;
- Закарпатська область;
- Запорізька область;
- Івано-Франківська область;
- Київська область;
- Луганська область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Полтавська область;
- Рівненська область;
- Сумська область;
- Тернопільська область;
- Харківська область;
- Херсонська область;
- Хмельницька область;
- Черкаська область;
- Чернівецька область;
- Чернігівська область
Більше половини ліжок для пацієнтів з COVID-19 по Україні заповнені
Станом на 3 жовтня в Україні введено понад 29 тисяч ліжок, які визначені для пацієнтів з коронавірусом COVID-19. На сьогодні з них заповнено 53,9%.
Кількість людей, які мають середньої важкості або важкий перебіг хвороби, тільки збільшується. У нас заповнюються ліжка. На сьогодні це 53,9% цілком по країні з 29 тисяч 827 ліжок, які відведені під лікування COVID-19,
– заявив глава МОЗ Максим Степанов.
Глава МОЗ додав, що через це він підписав розпорядження про введення ще п'яти лікарень у різних регіонах до переліку тих, які приймають пацієнтів з коронавірусною інфекцією.
Пацієнти у групі ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19 / Інфографіка: 24 каналу
Новини про коронавірус у світі 3 жовтня
Згідно з даними РНБО, від початку пандемії у світі зареєстрували 34 660 721 хворого на коронавірус. Натомість 24 086 138 пацієнтів вже одужали.
На жаль, 1 029 295 хворий помер від ускладнень, спричинених хворобою або внаслідок супутніх захворювань.
Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:
- США – 7 334 136;
- Індія – 6 473 544;
- Бразилія – 4 880 523;
- Росія – 1 198 663;
- Колумбія – 841 532.
Побічна дія препарату Ремдесивір
Європейське агентство з лікарських засобів перевіряє інформацію про те, що дехто з пацієнтів з COVID-19, які приймали препарат Ремдесивір, згодом мали серйозні побічні ефекти – порушення в роботі нирок.
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На сьогодні цей препарат дають президенту США Дональду Трампу.
Нагадаємо, противірусний препарат Ремдесивір розробили для боротьби з лихоманкою Ебола. Розробила препарат американська компанія Gilead Sciences. Ліки вводять внутрішньовенно.
Майже 20 тисяч працівників Amazon заразились COVID-19
Майже 20 тисяч робітників найбільшого онлайн-магазину Amazon отримали позитивний тест на COVID-19. Про це офіційно повідомили у компанії і додали, що рівень заражень в компанії є значно нижчим, ніж очікувалося.
За майже 6 місяців (дані за період з 1 березня по 19 вересня) COVID-19 підтвердили в 19 816 робітників американської компанії. Цифри отримані з загального числа всіх працівників у країні – 1 372 000 людей. В Amazon наголосили, що це відносно низький відсоток зараження – 1,44%.
У Польщі зафіксовано рекордну кількість випадків за добу
У Польщі вперше добова кількість заражень сягнула 2 367. З початку епідемії коронавірусу у країні зафіксовано 98 140 випадків інфікування. На жаль, від ускладнень померли 2 604 особи, за минулу добу – 34. За добу було проведено 30,5 тисяч тестів. На щастя, 72 209 пацієнтів одужали.
Чи будуть українці вакцинуватись проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал