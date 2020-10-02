За попередню добу в Україні зафіксували 4 633 випадків інфікування коронавірусною інфекцією. В одній з приватних клінік Дніпра стався витік інформації пацієнтів, які здавали ПЛР-тести. Помер лікар, який став обличчям протидії коронавірусу. Ізраїльські медики змогли вилікувати від коронавірусу абсолютно новим препаратом. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 2 жовтня.

Новини про коронавірус в Україні 2 жовтня

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Статистика поширення COVID-19

За минулу добу COVID-19 підтвердили у 4 633 людей. Це найбільший добовий приріст хворих в країні від початку пандемії. Від учора померли ще 68 хворих. Натомість 2 148 пацієнтів одужали.

Від початку пандемії в Україні зареєстрували 217 661 хворого на коронавірус, 4 261 з яких помер. Натомість одужали 94 443 пацієнти. Станом на сьогодні від COVID-19 продовжують лікуватись 114 392 громадяни.

Коронавірус в областях України 2 жовтня

Київ – 23 602 (+447);

Львівська область – 20 826 (+236);

Харківська область – 19 588 (+460);

Чернівецька область – 14 787 (+182);

Одеська область – 14 069 (+280);

Тернопільська область – 13 996 (+229);

Івано-Франківська область – 13 968 (+131);

Рівненська область – 12 770 (+216);

Закарпатська область – 10 004 (+86);

Київська область – 9 428 (+149);

Волинська область – 8 325 (+131);

Вінницька область – 6 452 (+144);

Хмельницька область – 6 432 (+244);

Дніпропетровська область – 6 422 (+334);

Житомирська область – 6 265 (+177);

Сумська область – 4 677 (+242);

Чернігівська область – 4 409 (+155);

Черкаська область – 4 295 (+130);

Запорізька область – 4 284 (+156);

Донецька область –3 650 (+93) ;

Миколаївська область – 3 369 (+99);

Полтавська область – 2 512 (+167);

Кіровоградська область – 1 141 (+14);

Херсонська область – 1 250 (+82);

Луганська область – 1 140 (+49);

Скільки пацієнтів померло від ускладнень, викликаних COVID-19

Львівська область – 570 (+5)

Київ – 401 (+10)

Чернівецька область – 365 (+1)

Харківська область – 360 (+6)

Івано-Франківська область – 323 (+5)

Закарпатська область – 309 (+1)

Одеська область – 211 (+3)

Київська область – 186 (+8)

Тернопільська область – 171 (+1)

Волинська область – 171 (+1)

Рівненська область – 170 (+3)

Хмельницька область – 125 (+5)

Вінницька область – 116

Дніпропетровська область – 116 (+2)

Житомирська область – 113 (+2)

Миколаївська область – 78 (+1)

Сумська область – 77 (+2)

Чернігівська область – 76 (+5)

Запорізька область – 64

Кіровоградська область – 60 (+3)

Черкаська область – 58 (+1)

Донецька область – 56

Полтавська область – 44 (+2)

Херсонська область – 26

Луганська область – 15 (+1)

Коронавірус серед медиків

За минулу добу наявність SARS-Cov-2 підтвердили у 271 медпрацівника.

Від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 15 809 медичних працівників. Від загальної кількості інфікованих в країні медики становлять 7,3%.

Міністр охорони здоров'я заявив, що через зростання кількості інфікованих лікарів може не вистачити, незважаючи на те, що МОЗ постійно вводить в експлуатацію нові лікарні для розміщення хворих.

У будь-якої системи є межа. Ми можемо скільки заманеться вводити нові ліжка, підводити кисень, але банально у нас може не вистачити медичних працівників,

– заявив Максим Степанов.

Інфіковані у ЗСУ

За минулу добу коронавірусну інфекцію виявили у 76 військовослужбовця. Станом на 2 жовтня на коронавірус хворіють 711 військових. Від початку пандемії коронавірус подолали 2 331 військовий і працівник ЗСУ. Але, на жаль, у лавах Збройних сил України зареєстрували й 10 смертей внаслідок хвороби. За добу коронавірус діагностували у 76 військових. З них у лікарні перебувають 15 осіб.

Витік інформації про хворих на COVID-19 у лікарні Дніпра

В одній з найбільших приватних клінік Дніпра стався витік інформації, пов’язаної з даними пацієнтів, які здавали ПЛР-тести на коронавірус. У вільний доступ потрапили десятки тисяч записів.

Витік даних про пацієнтів стався через помилки конфігурації в інформаційних системах і базах даних клініки. У РНБО попередили медзаклад, що недбале відношення до збереження персональних даних клієнтів є приводом для притягнення клініки до відповідальності.

Яка інформація потрапила у відкритий доступ

Прізвища, імена, по батькові.

Дати народження.

Адреси проживання.

Телефони.

Електронні скриньки.

Діагнози.

Дані медичної карти (що становлять медичну таємницю).

Результати аналізів,

Інформація про захворювання.

Результати проведення ПЛР-тестів.

Списки хворих COVID-19.

Пацієнти у групі ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19 / Інфографіка: 24 каналу

На Тернопільщині помер лікар, фото якого було на білбордах "Дякуємо за життя"

У Тернопільській області помер 51-річний терапевт Почаївської лікарні Іван Венжинович. Померлому лікарю діагностували пневмонію із підозрою на коронавірусну інфекцію декілька днів тому. Згодом йому зробили ПЛР-тест, результатів тесту у лікарні ще чекають.

Фото лікаря Івана Венжиновича потрапило у низку видань після фоторепортажу американського новинного агентства Associated Press з українських лікарень, зокрема з Почаєва. Це ж фото розмістили на білбордах по всій країні із написом "Дякуємо за життя".



Помер Іван Венжинович / Фото з бІлборду "Дякуємо за життя"

Які області не готові до послаблення карантину

Це вже вдруге поспіль усі регіони України, окрім Кіровоградщини, не готові до послаблення карантинних обмежень.

Де не можна послаблювати карантин:

Київ;

Вінницька область;

Волинська область;

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Запорізька область;

Івано-Франківська область;

Київська область;

Луганська область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Полтавська область;

Рівненська область;

Сумська область;

Тернопільська область;

Харківська область;

Херсонська область;

Хмельницька область;

Черкаська область;

Чернівецька область;

Чернігівська область

Новини про коронавірус у світі 2 жовтня

Згідно з даними РНБО, від початку пандемії у світі зареєстрували 34 314 544 хворих на коронавірус. Натомість 23 873 604 пацієнтів вже одужали.

На жаль, 1 023 298 хворий помер від ускладнень, спричинених хворобою або внаслідок супутніх захворювань.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 7 278 384; Індія – 6 394 068; Бразилія – 4 847 092; Росія – 1 188 928; Колумбія – 835 339.

Прорив у лікуванні: вперше успішно випробували ліки проти коронавірусу

Ізраїльські лікарі змогли вилікувати від коронавірусу абсолютно новим препаратом "Alostra". Його випробовували в Єрусалимі (Ізраїль) в лікарні "Хадасса" (Ейн-Керем).

Ліки було розроблено на основі досліджень голови відділення внутрішньої медицини та керівника "червоної зони" "Хадасса" професора Дрора Меврураха. Його дія здійснюється шляхом обробки клітин, взятих у здорового донора і індукованих у лабораторії, у такий спосіб, що вони під час введення в тіло пацієнта стримують запалення або цитокіновий шторм, який дможе бути фатальним для хворого.

30 вересня з "Хадасса" був виписаний останній з п'яти вилікуваних хворих на коронавірус, що перебували у важкому стані і які пройшли лікування в рамках першого у світі клінічного експерименту.

Під час тесту на коронавірус жінці пробили мозкову оболонку

Під час взяття мазків для ПЛР-тесту, медики ненароком пробили жінці мозкову оболонку. З носа пацієнтки почала витікати спинномозкова рідина. Це перший подібний випадок від початку пандемії коронавірусу, який описаний у журналі JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery.

У жінки був рідкісний стан. Її раніше роками лікували від внутрішньочерепної гіпертензії. Це призвело до того, що у жінки розвинувся дефект основи черепа. Слизова оболонка мозку почала виступати в ніс, де стала чутливою до розриву. В липні пацієнтці провели операцію з метою усунення дефекту. Відтоді вона повністю одужала.

Як відомо, раніше жінці вже робили мазок для іншої процедури на тій самій стороні і ніяких проблем не виникало. Лікарі вважають, під час другого мазка медики використали дещо гіршу техніку та взяли зависоко.



Чи будуть українці вакцинуватись проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал