Новости коронавируса 2 октября: рекорд зараженных за сутки, утечка информации о больных в Днепре
За предыдущие сутки в Украине зафиксировали 4 633 случая инфицирования COVID-19. В одной из частных клиник Днепра произошла утечка информации пациентов, которые сдавали ПЦР-тесты. Умер врач, ставший лицом противодействия коронавирусу. Израильские медики смогли вылечить от коронавируса совершенно новым препаратом. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 2 октября.
Новости о коронавирусе в Украине 2 октября
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Статистика распространения COVID-19
За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 4 633 человек. Это наибольший суточный прирост больных в стране с начала пандемии. Вчера умерли еще 68 больных. Зато 2 148 пациентов выздоровели.
С начала пандемии в Украине зарегистрировали 217 661 больного коронавирусом, 4 261 из которых умер. Зато выздоровели 94 443 пациента. По состоянию на сегодня от COVID-19 продолжают лечиться 114 392 человека.
Коронавирус в областях Украины 2 октября
- Киев – 23 602 (+447);
- Львовская область-20 826 (+236);
- Харьковская область - 19 588 (+460);
- Черновицкая область-14 787 (+182);
- Одесская область-14 069 (+280);
- Тернопольская область-13 996 (+229);
- Ивано-Франковская область - 13 968 (+131);
- Ровенская область-12 770 (+216);
- Закарпатская область-10 004 (+86);
- Киевская область-9 428 (+149);
- Волынская область-8 325 (+131);
- Винницкая область-6 452 (+144);
- Хмельницкая область-6 432 (+244);
- Днепропетровская область-6 422 (+334);
- Житомирская область – 6 265 (+177);
- Сумская область – 4 677 (+242);
- Черниговская область-4 409 (+155);
- Черкасская область – 4 295 (+130);
- Запорожская область – 4 284 (+156);
- Донецкая область -3 650 (+93) ;
- Николаевская область-3 369 (+99);
- Полтавская область-2 512 (+167);
- Кировоградская область – 1 141 (+14);
- Херсонская область - 1 250 (+82);
- Луганская область-1 140 (+49);
Сколько пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19
- Львовская область-570 (+5)
- Киев – 401 (+10)
- Черновицкая область-365 (+1)
- Харьковская область-360 (+6)
- Ивано-Франковская область – 323 (+5)
- Закарпатская область-309 (+1)
- Одесская область-211 (+3)
- Киевская область - 186 (+8)
- Тернопольская область-171 (+1)
- Волынская область - 171 (+1)
- Ровенская область-170 (+3)
- Хмельницкая область - 125 (+5)
- Винницкая область-116
- Днепропетровская область-116 (+2)
- Житомирская область-113 (+2)
- Николаевская область-78 (+1)
- Сумская область – 77 (+2)
- Черниговская область – 76 (+5)
- Запорожская область-64
- Кировоградская область-60 (+3)
- Черкасская область-58 (+1)
- Донецкая область-56
- Полтавская область-44 (+2)
- Херсонская область-26
- Луганская область-15 (+1)
Коронавирус среди медиков
За минувшие сутки наличие SARS-Cov-2 подтвердили у 271 медработника.
С начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 15 809 медицинских работников. От общего количества инфицированных в стране медики составляют 7,3%.
Министр здравоохранения заявил, что из-за роста количества инфицированных, врачей может не хватить, несмотря на то, что Минздрав постоянно вводит в эксплуатацию новые больницы для размещения больных.
У любой системы есть предел. Мы можем сколько угодно вводить новые кровати, подводить кислород, но банально у нас может не хватить медицинских работников,
– заявил Максим Степанов.
Инфицированные в ВСУ
За минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 76 военнослужащих. По состоянию на 2 октября коронавирусом болеют 711 военных. С начала пандемии коронавирус преодолели 2 331 военный и работник ВСУ. Но, к сожалению, в рядах Вооруженных сил Украины зарегистрировали и 10 смертей в результате болезни. За сутки коронавирус диагностировали у 76 военных. Из них в больнице находятся 15 человек.
Утечка информации о больных COVID-19 в больнице Днепра
В одной из крупнейших частных клиник Днепра произошла утечка информации, связанной с данными пациентов, которые сдавали ПЦР-тесты на коронавирус. В свободный доступ попали десятки тысяч записей.
Утечка данных о пациентах произошла из-за ошибок конфигурации в информационных системах и базах данных клиники. В СНБО предупредили медучреждение, что халатное отношение к хранению персональных данных клиентов является поводом для привлечения клиники к ответственности.
Какая информация попала в открытый доступ
- Фамилии, имена, отчества.
- Даты рождения.
- Адреса проживания.
- Телефоны.
- Электронные ящики.
- Диагнозы.
- Данные медицинской карты (составляющие медицинскую тайну).
- Результаты анализов,
- Информация о заболевании.
- Результаты проведения ПЦР-тестов.
- Списки больных COVID-19.
Пациенты в группе риска, нуждающиеся в госпитализации при COVID-19 / Инфографика 24 канала
На Тернопольщине умер врач, фото которого было на билбордах "Спасибо за жизнь"
В Тернопольской области умер 51-летний терапевт Почаевской больницы Иван Венжинович. Умершему врачу диагностировали пневмонию с подозрением на коронавирусную инфекцию несколько дней назад. Впоследствии ему сделали ПЦР-тест, результатов теста в больнице еще ждут.
Фото врача Ивана Венжиновича попало в ряд изданий после фоторепортажа американского новостного агентства Associated Press из украинских больниц, в том числе из Почаева. Это же фото разместили на билбордах по всей стране с надписью "Спасибо за жизнь".
Умер Иван Венжинович / Фото с билборда "Спасибо за жизнь"
Какие области не готовы к ослаблению карантина
Это уже второй раз подряд все регионы Украины, кроме Кировоградщины, не готовы к ослаблению карантинных ограничений.
Где нельзя ослаблять карантин:
- Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Запорожская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Полтавская область;
- Ровненская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Херсонская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область
Новости о коронавирусе в мире 2 октября
Согласно данным СНБО, с начала пандемии в мире зарегистрировали 34 314 544 больных коронавирусом. Зато 23 873 604 пациента уже выздоровели.
К сожалению, 1 023 298 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью или вследствие сопутствующих заболеваний.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 7 278 384;
- Индия – 6 394 068;
- Бразилия – 4 847 092;
- Россия – 1 188 928;
- Колумбия – 835 339.
Прорыв в лечении: впервые успешно испытали лекарство против коронавируса
Израильские врачи смогли вылечить от коронавируса совершенно новым препаратом "Alostra". Его испытывали в Иерусалиме (Израиль) в больнице "Хадасса" (Эйн-Керем).
Лекарство было разработано на основе исследований главы отделения внутренней медицины и руководителя "красной зоны" "Хадасса" профессора Дрора Меврураха. Его действие осуществляется путем обработки клеток, взятых у здорового донора и индуцированных в лаборатории, таким образом, что они во время введения в тело пациента сдерживают воспаление или цитокиновый шторм, который может быть фатальным для больного.
30 сентября из "Хадасса" был выписан последний из пяти вылеченных больных коронавирусом, которые находились в тяжелом состоянии и которые прошли лечение в рамках первого в мире клинического эксперимента.
Во время теста на коронавирус женщине пробили мозговую оболочку
Во время взятия мазков для ПЦР-теста, медики ненароком пробили женщине мозговую оболочку. Из носа пациентки начала вытекать спинномозговая жидкость. Это первый подобный случай с начала пандемии коронавируса, который описан в журнале JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery.
У женщины было редкое состояние. Ее раньше годами лечили от внутричерепной гипертензии. Это привело к тому, что у женщины развился дефект основания черепа. Слизистая оболочка мозга начала выступать в нос, где стала чувствительной к разрыву. В июле пациентке провели операцию с целью устранения дефекта. С тех пор она полностью выздоровела.
Как известно, ранее женщине уже делали мазок для другой процедуры на той же стороне и никаких проблем не возникало. Врачи считают, во время второго мазка медики использовали несколько худшую технику и взяли высоковато.
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