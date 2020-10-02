За предыдущие сутки в Украине зафиксировали 4 633 случая инфицирования COVID-19. В одной из частных клиник Днепра произошла утечка информации пациентов, которые сдавали ПЦР-тесты. Умер врач, ставший лицом противодействия коронавирусу. Израильские медики смогли вылечить от коронавируса совершенно новым препаратом. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 2 октября.

Новости о коронавирусе в Украине 2 октября

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Статистика распространения COVID-19

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 4 633 человек. Это наибольший суточный прирост больных в стране с начала пандемии. Вчера умерли еще 68 больных. Зато 2 148 пациентов выздоровели.

С начала пандемии в Украине зарегистрировали 217 661 больного коронавирусом, 4 261 из которых умер. Зато выздоровели 94 443 пациента. По состоянию на сегодня от COVID-19 продолжают лечиться 114 392 человека.

Коронавирус в областях Украины 2 октября

Киев – 23 602 (+447);

Львовская область-20 826 (+236);

Харьковская область - 19 588 (+460);

Черновицкая область-14 787 (+182);

Одесская область-14 069 (+280);

Тернопольская область-13 996 (+229);

Ивано-Франковская область - 13 968 (+131);

Ровенская область-12 770 (+216);

Закарпатская область-10 004 (+86);

Киевская область-9 428 (+149);

Волынская область-8 325 (+131);

Винницкая область-6 452 (+144);

Хмельницкая область-6 432 (+244);

Днепропетровская область-6 422 (+334);

Житомирская область – 6 265 (+177);

Сумская область – 4 677 (+242);

Черниговская область-4 409 (+155);

Черкасская область – 4 295 (+130);

Запорожская область – 4 284 (+156);

Донецкая область -3 650 (+93) ;

Николаевская область-3 369 (+99);

Полтавская область-2 512 (+167);

Кировоградская область – 1 141 (+14);

Херсонская область - 1 250 (+82);

Луганская область-1 140 (+49);

Сколько пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19

Львовская область-570 (+5)

Киев – 401 (+10)

Черновицкая область-365 (+1)

Харьковская область-360 (+6)

Ивано-Франковская область – 323 (+5)

Закарпатская область-309 (+1)

Одесская область-211 (+3)

Киевская область - 186 (+8)

Тернопольская область-171 (+1)

Волынская область - 171 (+1)

Ровенская область-170 (+3)

Хмельницкая область - 125 (+5)

Винницкая область-116

Днепропетровская область-116 (+2)

Житомирская область-113 (+2)

Николаевская область-78 (+1)

Сумская область – 77 (+2)

Черниговская область – 76 (+5)

Запорожская область-64

Кировоградская область-60 (+3)

Черкасская область-58 (+1)

Донецкая область-56

Полтавская область-44 (+2)

Херсонская область-26

Луганская область-15 (+1)

Коронавирус среди медиков

За минувшие сутки наличие SARS-Cov-2 подтвердили у 271 медработника.

С начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 15 809 медицинских работников. От общего количества инфицированных в стране медики составляют 7,3%.

Министр здравоохранения заявил, что из-за роста количества инфицированных, врачей может не хватить, несмотря на то, что Минздрав постоянно вводит в эксплуатацию новые больницы для размещения больных.

У любой системы есть предел. Мы можем сколько угодно вводить новые кровати, подводить кислород, но банально у нас может не хватить медицинских работников,

– заявил Максим Степанов.

Инфицированные в ВСУ

За минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 76 военнослужащих. По состоянию на 2 октября коронавирусом болеют 711 военных. С начала пандемии коронавирус преодолели 2 331 военный и работник ВСУ. Но, к сожалению, в рядах Вооруженных сил Украины зарегистрировали и 10 смертей в результате болезни. За сутки коронавирус диагностировали у 76 военных. Из них в больнице находятся 15 человек.

Утечка информации о больных COVID-19 в больнице Днепра

В одной из крупнейших частных клиник Днепра произошла утечка информации, связанной с данными пациентов, которые сдавали ПЦР-тесты на коронавирус. В свободный доступ попали десятки тысяч записей.

Утечка данных о пациентах произошла из-за ошибок конфигурации в информационных системах и базах данных клиники. В СНБО предупредили медучреждение, что халатное отношение к хранению персональных данных клиентов является поводом для привлечения клиники к ответственности.

Какая информация попала в открытый доступ

Фамилии, имена, отчества.

Даты рождения.

Адреса проживания.

Телефоны.

Электронные ящики.

Диагнозы.

Данные медицинской карты (составляющие медицинскую тайну).

Результаты анализов,

Информация о заболевании.

Результаты проведения ПЦР-тестов.

Списки больных COVID-19.



Пациенты в группе риска, нуждающиеся в госпитализации при COVID-19 / Инфографика 24 канала

На Тернопольщине умер врач, фото которого было на билбордах "Спасибо за жизнь"

В Тернопольской области умер 51-летний терапевт Почаевской больницы Иван Венжинович. Умершему врачу диагностировали пневмонию с подозрением на коронавирусную инфекцию несколько дней назад. Впоследствии ему сделали ПЦР-тест, результатов теста в больнице еще ждут.

Фото врача Ивана Венжиновича попало в ряд изданий после фоторепортажа американского новостного агентства Associated Press из украинских больниц, в том числе из Почаева. Это же фото разместили на билбордах по всей стране с надписью "Спасибо за жизнь".



Умер Иван Венжинович / Фото с билборда "Спасибо за жизнь"

Какие области не готовы к ослаблению карантина

Это уже второй раз подряд все регионы Украины, кроме Кировоградщины, не готовы к ослаблению карантинных ограничений.

Где нельзя ослаблять карантин:

Киев;

Винницкая область;

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Запорожская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Луганская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Полтавская область;

Ровненская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Херсонская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черновицкая область;

Черниговская область

Новости о коронавирусе в мире 2 октября

Согласно данным СНБО, с начала пандемии в мире зарегистрировали 34 314 544 больных коронавирусом. Зато 23 873 604 пациента уже выздоровели.

К сожалению, 1 023 298 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью или вследствие сопутствующих заболеваний.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 7 278 384;

Индия – 6 394 068;

Бразилия – 4 847 092;

Россия – 1 188 928;

Колумбия – 835 339.

Прорыв в лечении: впервые успешно испытали лекарство против коронавируса

Израильские врачи смогли вылечить от коронавируса совершенно новым препаратом "Alostra". Его испытывали в Иерусалиме (Израиль) в больнице "Хадасса" (Эйн-Керем).

Лекарство было разработано на основе исследований главы отделения внутренней медицины и руководителя "красной зоны" "Хадасса" профессора Дрора Меврураха. Его действие осуществляется путем обработки клеток, взятых у здорового донора и индуцированных в лаборатории, таким образом, что они во время введения в тело пациента сдерживают воспаление или цитокиновый шторм, который может быть фатальным для больного.

30 сентября из "Хадасса" был выписан последний из пяти вылеченных больных коронавирусом, которые находились в тяжелом состоянии и которые прошли лечение в рамках первого в мире клинического эксперимента.

Во время теста на коронавирус женщине пробили мозговую оболочку

Во время взятия мазков для ПЦР-теста, медики ненароком пробили женщине мозговую оболочку. Из носа пациентки начала вытекать спинномозговая жидкость. Это первый подобный случай с начала пандемии коронавируса, который описан в журнале JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery.

У женщины было редкое состояние. Ее раньше годами лечили от внутричерепной гипертензии. Это привело к тому, что у женщины развился дефект основания черепа. Слизистая оболочка мозга начала выступать в нос, где стала чувствительной к разрыву. В июле пациентке провели операцию с целью устранения дефекта. С тех пор она полностью выздоровела.

Как известно, ранее женщине уже делали мазок для другой процедуры на той же стороне и никаких проблем не возникало. Врачи считают, во время второго мазка медики использовали несколько худшую технику и взяли высоковато.



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