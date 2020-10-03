Пока мир не успевает оправиться от последствий коронакризиса, страны захлестывает вторая волна COVID-19. Разными способами чиновники пытаются сдержать распространение болезни среди своих граждан от повышения штрафов для нарушителей мер безопасности до общенациональных локдаунов.

Генеральный секретарь ООН заявил, что пандемия COVID-19 является самым большим вызовом мировой солидарности. Поэтому прежде всего нужно объединить усилия для преодоления кризиса. В конце концов коронавирус несет угрозу для людей и экономики по всему миру, которая только растет. Больше о ситуации с пандемией в мире – в материале журналистов 24 канала.

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Израиль

На фоне роста числа инфицированных правительство Израиля решило ввести повторный локдаун. Сидеть на изоляции там придется как минимум до 14 октября. В стране закрыли все рестораны, торговые центры и офисы, а граждане не смогут отходить от своего дома более чем на километр.

В общем возвращаются все правила и запреты со времен первого общенационального карантина. Власть не позволяет также проведения массовых акций. В обществе появляются мысли, что это сделали специально, из-за антиправительственных настроений, которые растут в Израиле.

"Единственное, зачем они сидят в парламенте и вводят запреты, чтобы попытаться подавить антиправительственные демонстрации", – считает протестующий Амрам Завахи.

Германия

Германия фиксирует постепенный рост новых случаев COVID-19. Ангела Меркель призвала граждан не расслабляться и готовиться ко второй волне заболеваний. По ее мнению, потеряв бдительность Германия рискует потерять все достижения прошлых карантинных мер и нанести новый удар по экономике страны.

Все хотят вернуться к обычной жизни, особенно молодые люди. Но мы рискуем потерять все достижения прошлых месяцев. Нельзя допустить, чтобы пришлось снова вводить общенациональные ограничения,

– отметила канцлер.

Великобритания

Великобритания изо всех сил пытается избежать второй волны коронавируса. Для предотвращения повторного локдауна правительство ввело жесткие ограничения и увеличило штрафы. За нарушение режима самоизоляции, имея положительный тест, теперь придется заплатить 1000 фунтов стерлингов.

С другой стороны, малообеспеченные семьи, у которых нет возможности работать дистанционно, получат от правительства по 500 фунтов компенсации.

"Пока рано говорить, но, возможно, на этот раз это будет более локальная ситуация. Таким образом мы сможем удержать болезнь в пределах определенных регионов и эффективнее решать проблему с заражением", – пояснил премьер-министр Борис Джонсон.

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Франция

Франция ставит новые неутешительные рекорды заболеваемости. Самый пораженный город сейчас – Марсель. Поэтому правительство решило ввести новые запреты на юге стране. Там снова закрыли все бары, рестораны, фитнес-клубы и другие заведения, способные принимать большое количество людей.

Впрочем учреждений культуры это не касается. Театры, музеи и выставки будут работать в обычном режиме. Местные встретили это постановление с возмущением. Региональная власть пыталась отменить это решение через суд, однако иск отклонили.

Я очень разгневан этим решением. Я призвал владельцев бизнеса не терять надежду. Мы будем продолжать бороться, хотя это очень сложно делать против сил государства,

– рассказал президент союза гостинично-ресторанной индустрии Бернард Марти.

Люди устали от карантина и ограничений. Все больше жалоб поступает не только от владельцев бизнеса, но и от обычных граждан. Каждый новый запрет воспринимается обществом сложно.

Те, кто в начале пандемии добросовестно соблюдали меры безопасности и ограничений, теперь тоже начинают выступать против карантина, иногда даже агрессивно.



Протест во Франции против карантина / Фото AP