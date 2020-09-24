В Израиле вводят новые ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о возвращении к "полному карантину" с 25 сентября.

По словам Биньямина Нетаньяху, после завершения жесткого "локдауна" карантин будет продлен еще на две недели, сообщает Deutsche Welle.

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Чтобы спасти жизнь израильтян, мы должны объявить полный карантин на две недели, который начнется в ближайшую пятницу и продлится до конца праздника Симхат Тора. После этого будут еще две недели карантина, надеюсь, не очень строгого, но говорю наперед: все зависит от показателей заболеваемости,

– заявил Нетаньяху.

Детали жесткого карантина премьер пока не сообщил. Как пишет vesty.co.il, во время карантинных ограничений будут разрешены демонстрации и молитвы на расстоянии до 1 км от дома и не более 20 человек, а также следует обязательно соблюдать социальную дистанцию.

"Экономическая деятельность будет полностью прекращена, за исключением предприятий, признанных жизненно необходимыми. Во время первого карантина (март-апрель) предприятия работали в 30-процентном формате", – говорится в издании.

По данным Аппарата СНБО Украины, по состоянию на 24 сентября в Израиле обнаружили 204 690 случаев инфицирования COVID-19, за прошедшие сутки – 1 554. В общем выздоровели 144 963 человека, умерли – 1 325.