В Ізраїлі вводять нові обмеження через пандемію коронавірусної інфекції. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу оголосив про повернення до "повного карантину" з 25 вересня.

За словами Біньяміна Нетаньяху, після завершення жорсткого "локдауна" карантин буде продовжено ще на два тижні, повідомляє Deutsche Welle.

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Щоб врятувати життя ізраїльтян, ми повинні оголосити повний карантин на два тижні, який почнеться в найближчу п'ятницю і триватиме до кінця свята Сімхат Тора. Після цього будуть ще два тижні карантину, сподіваюся, не дуже суворого, але кажу наперед: все залежить від показників захворюваності,

– заявив Нетаньяху.

Деталі жорсткого карантину прем'єр наразі не повідомив. Як пише vesty.co.il, під час карантинних обмежень будуть дозволені демонстрації і молитви на відстані до 1 км від дому і не більше 20 осіб, а також слід обов'язково дотримуватися соціальної дистанції.

"Економічна діяльність буде повністю припинена, за винятком підприємств, визнаних життєво необхідними. Під час першого карантину (березень-квітень) підприємства працювали в 30-процентному форматі", – йдеться у виданні.

За даними Апарату РНБО України, станом на 24 вересня в Ізраїлі виявили 204 690 випадків інфікування COVID-19, за минулу добу – 1 554. Загалом одужало 144 963 осіб, померло – 1 325.