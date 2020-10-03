Поки світ не встигає оговтатися від наслідків коронакризи, країни захлинає друга хвиля COVID-19. У різний спосіб урядовці намагаються стримати поширення хвороби серед своїх громадян: від підвищення штрафів для порушників заходів безпеки до загальнонаціональних локдаунів.

Генеральний секретар ООН заявив, що пандемія COVID-19 є найбільшим викликом світовій солідарності. Відтак насамперед потрібно об'єднати зусилля для подолання кризи. Зрештою коронавірус несе загрозу для людей і економіки по всьому світу, яка тільки зростає. Більше про ситуацію з пандемією у світі – в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Ізраїль

На тлі зростання кількості інфікованих уряд Ізраїлю вирішив запровадити повторний локдаун. Сидіти на ізоляції там доведеться щонайменше до 14 жовтня. В країні закрили всі ресторани, торговельні центри та офіси, а громадяни не зможуть відходити від своєї домівки більше, ніж на кілометр.

Загалом повертаються всі правила і заборони з часів першого загальнонаціонального карантину. Влада не дозволяє також проведення масових акцій. У суспільстві з'являються думки, що це зробили спеціально, через антиурядові настрої, які зростають в Ізраїлі.

"Єдине, навіщо вони сидять у парламенті та вводять заборони, щоб спробувати придушити антиурядові демонстрації", – вважає протестувальник Амрам Зевахі.

Німеччина

Німеччина фіксує поступове зростання нових випадків COVID-19. Ангела Меркель закликала громадян не розслаблятися та готуватися до другої хвилі захворювань. На її думку, втративши пильність Німеччина ризикує згубити всі досягнення минулих карантинних заходів та завдати нового удару по економіці країни.

Всі хочуть повернутися до звичайного життя, особливо молоді люди. Але ми ризикуємо втратити всі досягнення минулих місяців. Не можна допустити, щоб довелося знову вводити загальнонаціональні обмеження,

– наголосила канцлерка.

Велика Британія

Велика Британія щосили намагається уникнути другої хвилі коронавірусу. Для запобігання повторного локдауну уряд запровадив жорсткіші обмеження та збільшив штрафи. За порушення режиму самоізоляції, маючи позитивний тест, тепер доведеться сплатити 1000 фунтів стерлінгів.

З іншого боку, малозабезпечені сім'ї, які не мають змоги працювати дистанційно, отримають від уряду по 500 фунтів компенсації.

"Поки рано казати, але, можливо, цього разу це буде більш локальна ситуація. Таким чином ми зможемо утримати хворобу в межах певних регіонів та ефективніше вирішувати проблему із зараженнями", – пояснив прем'єр-міністр Борис Джонсон.

До теми Повторний карантин у Великій Британії: за порушення – штрафи

Франція

Франція ставить нові невтішні рекорди захворюваності. Найбільш уражене місто наразі – Марсель. Відтак уряд вирішив запровадити нові заборони на півдні країні. Там знову закрили всі бари, ресторани, фітнес-клуби та інші заклади, здатні приймати велику кількість людей.

Втім закладів культури це не стосується. Театри, музеї та виставки працюватимуть у звичному режимі. Місцеві зустріли цю постанову з обуренням. Регіональна влада намагалася скасувати це рішення через суд, однак позов відхилили.

Я дуже розгніваний цим рішенням. Я закликав власників бізнесу не втрачати надію. Ми будемо продовжувати боротися, хоча це дуже складно робити проти сил держави,

– розповів президент союзу готельно-ресторанної індустрії Бернард Марті.

Люди втомилися від карантину та обмежень. Все більше скарг надходить не тільки від власників бізнесу, а й від звичайних громадян. Кожна нова заборона сприймається суспільством складно.

Ті, хто на початку пандемії сумлінно дотримувалися заходів безпеки та обмежень, тепер теж починають виступати проти карантину, подекуди навіть агресивно.



Протест у Франції проти карантину / Фото AP