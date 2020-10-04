З початку епідемії коронавірусу в Україні загалом виявили 226 462 хворих. Нині від COVID-19 лікуються 121 958 осіб.

Нові дані опубліковані Апаратом РНБО України.

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Загалом з початку епідемії в Україні зафіксували 226 462 хворих на COVID-19, за останню добу – 4 140 інфікованих. Найбільше інфікованих наразі виявлено у Києві, Львівській, Харківській, Чернівецькій та Одеській областях.

Внаслідок ускладнень від хвороби загалом в країні померли 4 397 людини, з них за добу — 44.

З позитивних новин, від коронавірусу одужало 100 107 осіб, за останню добу — 1 370.

Статистика випадків COVID-19 по областях