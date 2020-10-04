В Україні зафіксували ще 4 140 випадків інфікування COVID-19 за добу
З початку епідемії коронавірусу в Україні загалом виявили 226 462 хворих. Нині від COVID-19 лікуються 121 958 осіб.
Нові дані опубліковані Апаратом РНБО України.
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Загалом з початку епідемії в Україні зафіксували 226 462 хворих на COVID-19, за останню добу – 4 140 інфікованих. Найбільше інфікованих наразі виявлено у Києві, Львівській, Харківській, Чернівецькій та Одеській областях.
Внаслідок ускладнень від хвороби загалом в країні померли 4 397 людини, з них за добу — 44.
З позитивних новин, від коронавірусу одужало 100 107 осіб, за останню добу — 1 370.
Статистика випадків COVID-19 по областях
- Київ – 24 450 (+407)
- Львівська область – 21 194 (+162)
- Харківська область – 20 518 (+414)
- Чернівецька область – 15 123 (+157)
- Одеська область – 14 539 (+160)
- Тернопільська область – 14 295 (+128)
- Івано-Франківська область – 14 232 (+139)
- Рівненська область – 13 107 (+151)
- Закарпатська область – 10 168 (+63)
- Київська область – 9752 (+161)
- Волинська область – 8591 (+136)
- Дніпропетровська область – 6931 (+212)
- Хмельницька область – 6801 (+154)
- Житомирська область – 6749 (+281)
- Вінницька область – 6716 (+162)
- Сумська область – 5171 (+263)
- Чернігівська область – 4595 (+77)
- Запорізька область – 4507 (+106)
- Черкаська область – 4480 (+50)
- Донецька область – 4187 (+323)
- Миколаївська область – 3650 (+160)
- Полтавська область – 2812 (+85)
- Херсонська область – 1427 (+87)
- Луганська область – 1288 (+81)
- Кіровоградська область – 1279 (+21)
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