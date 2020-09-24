Команда нейробіологів з Австралії попередила, що після пандемії COVID-19 світ може накрити хвиля нейродегенеративних захворювань.

Вчені вважають, що інфікування SARS-CoV-2 підвищує ризик розвитку хвороби Паркінсона. Вони пригадують наслідки вірусу іспанки. За декілька років після пандемії кількість хворих на Паркінсона зросла майже втричі, повідомляє New Atlas.

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Під час хвороби Паркінсона в базальних гангліях головного мозку гинуть дофамінові нейрони. Науковці досі не знайшли причину розвитку цього захворювання, але вважається, що на появу Паркінсона впливають генетичні фактори й вплив навколишнього середовища.

Як коронавірус може спровокувати розвиток Паркінсона

Для того, аби пояснити вплив вірусу на появу хвороби, вчені ввели "гіпотезу подвійного удару". Згідно з нею, початкова вірусна інфекція може викликати запалення нейронів, аби підготувати мозок до надмірної реакції до подальшої неврологічної події. Це може бути як і вірусна інфекція, так і контакт з пестицидами або природне старіння.

Під час другого удару нейрони реагують аномально, внаслідок чого виникає нейродегенерація. В результаті це призводить до розвитку хвороби Паркінсона.

Вчені з Інституту Флорі звернули увагу на важливу деталь. Останнім часом з'являється все більше повідомлень про те, що SARS-CoV-2 – нейротропний вірус. Це означає, що він може проникати в тканини мозку і справді може бути поштовхом до розвитку хвороби Паркінсона.

Поки що недостатньо доказів того, коронавірус може викликати Паркінсона. Тож оцінювати масштаб ймовірності хвилі нейродегенеративних захворювань ще рано. Але вчені хвилюються, що у найближчі роки кількість хворих на Паркінсона може сильно зрости.