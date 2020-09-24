Команда нейробиологов из Австралии предупредила, что после пандемии COVID-19 мир может накрыть волна нейродегенеративных заболеваний.

Ученые считают, что инфицирование SARS-CoV-2 повышает риск развития болезни Паркинсона. Они вспоминают последствия вируса испанки. За несколько лет после пандемии количество больных Паркинсона выросло почти втрое, сообщает New Atlas.

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Во время болезни Паркинсона в базальных ганглиях головного мозга погибают дофаминовые нейроны. Ученые до сих пор не нашли причину развития этого заболевания, но считается, что на появление Паркинсона влияют генетические факторы и влияние окружающей среды.

Как коронавирус может спровоцировать развитие Паркинсона

Для того, чтобы объяснить влияние вируса на появление болезни, ученые ввели "гипотезу двойного удара". Согласно ей, начальная вирусная инфекция может вызвать воспаление нейронов, чтобы подготовить мозг к чрезмерной реакции к дальнейшему неврологическому событию. Это может быть как и вирусная инфекция, так и контакт с пестицидами или естественное старение.

Во время второго удара нейроны реагируют аномально, в результате чего возникает нейродегенерация. В результате это приводит к развитию болезни Паркинсона.

Ученые из Института Флори обратили внимание на важную деталь. В последнее время появляется все больше сообщений о том, что SARS-CoV-2 – нейротропный вирус. Это означает, что он может проникать в ткани мозга и действительно может быть толчком к развитию болезни Паркинсона.

Пока недостаточно доказательств того, что коронавирус может вызвать Паркинсона. Поэтому оценивать масштаб вероятности волны нейродегенеративных заболеваний еще рано. Но ученые опасаются, что в ближайшие годы количество больных Паркинсона может сильно возрасти.