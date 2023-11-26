У світі близько 6,8 мільйона людей страждають від запальних захворювань кишечника (ЗЗК). Близько 20 – 50% з них змушені проходити хірургічну резекцію через недостатню ефективність існуючих методів лікування, що становить серйозну загрозу для їхнього здоров'я.

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Виразковий коліт

Виразковий коліт – це хронічне запальне захворювання слизової оболонки товстого кишечника, яке найчастіше проявляється кров'яною діареєю. Без лікування коліт суттєво погіршує якість життя та збільшує ризик розвитку раку.

Для лікування зазвичай використовуються різні ліки та зміна раціону. Наприклад, лікарі рекомендують відмовитися від споживання фруктів та овочів, щоб знизити травматизацію запаленої слизової оболонки товстого кишечника та зменшити вираженість симптомів.

Нове дослідження виразкового коліту

Оскільки виразковий коліт викликаний запаленням внутрішньої оболонки товстого та прямого кишечника, дослідники з Університету Томаса Джефферсона на чолі з Сангвоном Кімом шукали способи "охолодити" цю тканину. Вони вивчили вплив L-триптофану (L-Trp) – звичайного харчового компонента – на реакцію Т-клітин кишечника. Багаті на триптофан такі продукти, як індичка, сир, риба, сир, кунжут, кедровий горіх, молоко і йогурт.

Дослідники фокусувалися на регуляторних Т-клітинах (Treg), ключових регуляторах імунної системи у контексті лікування коліту. Збільшення числа цих клітин у товстій кишці могло б знизити рівень запалення, притаманного коліту.

У ході дослідження на поверхні T-клітин було виявлено специфічний рецептор, що діє як "магніт" для товстої кишки - GPR15. Вчені шукали молекули, здатні стимулювати виробництво GPR15, щоб посилити цей ефект. Виявилося, що триптофан, або один з його метаболітів, здатний збільшувати кількість GPR15.

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Для перевірки ефективності цих молекул при лікуванні коліту, дослідники додали триптофан до раціону мишей протягом двох тижнів. Вони спостерігали подвоєння кількості Т-клітин у тканині товстої кишки порівняно з мишами, яким не давали додаткового триптофану.

Команда також помітила ослаблення симптомів коліту мишей. Цей ефект тривав щонайменше тиждень після виключення триптофану з раціону. За словами авторів, у "людському часі" це приблизно місяць. Однак коли триптофан давали мишам під час загострення коліту, користі було мало. Отже, зміни у раціоні ефективні лише запобігання майбутніх загострень, а не лікування.