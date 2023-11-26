В мире около 6,8 миллиона человек страдают воспалительными заболеваниями кишечника (ЗЗК). Около 20-50% из них вынуждены проходить хирургическую резекцию из-за недостаточной эффективности существующих методов лечения, что представляет серьезную угрозу для их здоровья.

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Язвенный колит

Язвенный колит – это хроническое воспалительное заболевание слизистой толстого кишечника, которое чаще всего проявляется кровяной диареей. Без лечения колит существенно ухудшает качество жизни и увеличивает риск рака.

Для лечения обычно используются разные лекарства и изменение рациона. Например, врачи рекомендуют отказаться от потребления фруктов и овощей, чтобы снизить травматизацию воспаленной слизистой толстого кишечника и уменьшить выраженность симптомов.

Новое исследование язвенного колита

Поскольку язвенный колит вызван воспалением внутренней оболочки толстого и прямого кишечника, исследователи из Университета Томаса Джефферсона во главе с Сангвоном Кимом искали способы "охладить" эту ткань. Они изучили влияние L-триптофана (L-Trp) – обычного пищевого компонента – на реакцию Т-клеток кишечника. Богатые триптофаном такие продукты, как индейка, сыр, рыба, сыр, кунжут, кедровый орех, молоко и йогурт.

Исследователи фокусировались на регуляторных Т-клетках (Treg), ключевых регуляторах иммунной системы в контексте лечения колита. Увеличение числа этих клеток в толстой кишке могло бы снизить уровень воспаления, характерного для колита.

В ходе исследования на поверхности T-клеток был обнаружен специфический рецептор, действующий как "магнит" для толстой кишки – GPR15. Ученые искали молекулы, способные стимулировать производство GPR15, чтобы усилить этот эффект. Оказалось, что триптофан или один из его метаболитов способен увеличивать количество GPR15.

Некоторая пища облегчает симптомы язвы

Для проверки эффективности этих молекул при лечении колита исследователи добавили триптофан в рацион мышей в течение двух недель. Они наблюдали удвоение количества Т-клеток в ткани толстой кишки по сравнению с мышами, которым не давали дополнительного триптофана.

Команда также заметила ослабление симптомов колита мышей. Этот эффект длился не менее недели после исключения триптофана из рациона. По словам авторов, в "человеческом времени" это примерно месяц. Однако когда триптофан давали мышам во время обострения колита, толку было мало. Следовательно, изменения в рационе эффективны только для предотвращения будущих обострений, а не лечения.