В ніч перед Великодніми святами МОЗ підписало договір з нікому не відомою компанією про поставку китайських костюмів захисту. Інші пропозиції, схоже, не розглядалися. Компанія-переможець виявилася суцільною загадкою.

Хто ж власник такої успішної компанії, яка всього за місяць роботи на державних тендерах вже отримує найбільші державні замовлення на десятки мільйонів гривень – у своєму відеоблозі "(Без)коштовна медицина" розповіла нардепка від "Голосу" Олександра Устінова.

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Як зазначила народна депутатка, компанія-переможець ТОВ "Меддів" працює в Україні менше року, а перший державний тендер фірма виграла взагалі нещодавно – лише 26 лютого.

Цікаво – підкреслює Устінова – що 99% виграних тендерів компанії – це захист від коронавірусу. Щобільше, всі тендери, де вони виграють – це закупівлі Міністерства внутрішніх справ або пов'язаних з ним підприємств.

Нардепка наголосила, що загалом компанія наторгувала за місяць на 38 мільйонів гривень, з них майже 35 мільйонів – це закупівля костюмів захисту МОЗ.

Виграні тендери компанії "Меддів" можете переглянути тут.

Устінова пояснила, що на самому сайті компанії інформації про її керівництво чи власників ви не знайдете. Але якщо покопатися в реєстрах, то власниками компанії "Меддів" є люди, які раніше і не займалися бізнесом.

Серед власників компанії "Меддів":

Брат та сестра з Чернігова Олександр Охріменко та Анна Шевцова (дівоче прізвище Охріменко)

Іншим власником компанії є лікарка Богдана Вітковська з Вінниці, а її чоловік – Денис Вітковський – керує компанією.

Ще однією співвласницею є Наталя Потребчук, яка нещодавно "отримала" цю компанію від свого чоловіка – Потребчука Андрія Анатолійовича. Це полковник поліції у відставці, який зараз очолює сектор по боротьбі з корупцією у Службі судової охорони.



Наталя та Андрій Потребчуки / Фото з мережі



Керівництво "Меддів" у реєстрі (відкривайте фото у новому вікні) / Скриншот

МОЗ закупив костюми по 488 гривень, а волонтери купують їх медикам по 215 гривень. До того ж, МОЗ купив їх не в Україні, не в Європі, а в Китаї. Як заначачив міністр Степанов, вони більш призначені для захисту від коронавірусу.

Детальніше про закупівлю костюмів та чому вони не надходять в Україну вчасно – дивіться у відеоблозі (Без)коштовна медицина за 30 травня 2020