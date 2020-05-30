В ночь перед Пасхальными праздниками Министерство здравоохранения подписало договор с никому не известной компанией о поставке китайских костюмов защиты. Другие предложения, похоже, не рассматривались. Компания-победитель оказалась сплошной загадкой.

Кто же владелец такой успешной компании, которая всего за месяц работы на государственных тендерах уже получает крупные государственные заказы на десятки миллионов гривен – в своем видеоблоге "(Без)ценная медицина" рассказала нардеп от "Голоса" Александра Устинова.

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Как отметила народный депутат, компания-победитель ООО "Меддив" работает в Украине меньше года, а первый государственный тендер фирма выиграла вообще недавно – лишь 26 февраля.

Интересно – подчеркивает Устинова – что 99% выигранных тендеров этой компании – это защита от коронавируса. Все тендеры, где они выигрывают – это закупки Министерства внутренних дел или связанных с ним предприятий.

Нардеп подчеркнула, что в целом компания наторговала за месяц на 38 миллионов гривен, из них почти 35 миллионов – это закупка костюмов защиты Минздрава.

Выигранные тендеры компании "Мэддив" можете посмотреть здесь.

Устинова объяснила, что на самом сайте компании информации о ее руководстве или владельцах вы не найдете. Но если покопаться в реестрах, то владельцами компании "Меддив" являются люди, которые раньше и не занимались бизнесом.

Среди владельцев компании "Меддив":

Брат и сестра из Чернигова Александр Охрименко и Анна Шевцова (девичья фамилия Охрименко)

Другим собственником компании является врач Богдана Витковская из Винницы, а ее муж – Денис Витковский – руководит компанией.

Еще одной совладелицей является Наталья Потребчук, которая недавно "получила" эту компанию от своего мужа – Потребчука Андрея Анатольевича. Это полковник полиции в отставке, который сейчас возглавляет сектор по борьбе с коррупцией в Службе судебной охраны.



Наталья и Андрей Потребчуки / Фото из сети



Руководство "Меддив" в реестре (открывайте фото в новом окне) / Скриншот

Минздрав закупил костюмы по 488 гривен, а волонтеры покупают их медикам по 215 гривен. К тому же, Минздрав купил их не в Украине, не в Европе, а в Китае. Как отметил министр Степанов, они более предназначены для защиты от коронавируса.

Подробнее о закупке костюмов и почему они не поступают в Украину вовремя – смотрите в видеоблоге (Без)ценная медицина за 30 мая 2020