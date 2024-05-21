Група вчених з Фінляндій змогла виявити спільні генетичні модулі, які пов'зані з розвитком обох патологій. Команда дослідила профілі експресії генів у крові майже 900 учасників.

Дивіться також Коли краще займатися спортом, щоб знизити тиск – зранку чи ввечері

Що виявили вчені

Дослідники змогли встановити 256 генів в одному генному модулі, які пов'язані з підвищеним ризиком розвитку і депресії, і ССЗ. Вони, імовірно можуть спричиняти запалення, які відіграють ключову роль у патогенезі обох хвороб.

Деякі з цих генів також пов'язані з іншими захворюваннями головного мозку, як от Альцгеймера і Паркінсона.

Нові дані важливі, адже допомогають зрозуміти зв'язок між депресією та нейродегенеративними захворюваннями.

Перспектива відкриття

Ці результати можуть допомогти в розробці нових підходів до діагностики та лікування як депресії, так і ССЗ. Розуміння загальних генетичних механізмів може допомогти в розробці методів лікування та запобігання цим захворюванням.

Це відкриття також підкреслює важливість своєчасного виявлення і лікування депресії, особливо у підлітків, що може знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань.