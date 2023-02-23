Їхній вигляд викликає огиду у багатьох людей, і справа не лише в естетичній складовій. Таргани міцно асоціюються з антисанітарією та небезпекою для здоров'я.

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Чому в будинку з'являються таргани

Як і будь-які живі істоти, таргани прагнуть потрапити туди, де їм зручно існувати. Їм потрібні їжа, вода та тепло, і тому вони повзуть у квартири, ближче до кухонь. Проте не в кожному будинку з'являються таргани.

Дослідники вказують такі фактори, які збільшують ймовірність появи шкідників:

Висока густота заселення. Райони, в яких переважають багатоквартирні та висотні будинки, частіше страждають від тарганів та мишей.

Поганий стан будинків, у тому числі погіршення стану газових, водопровідних, каналізаційних та інших систем.

Загальний безлад у будинку, наявність тріщин або дірок у стелях та стінах призводять до підвищеної активності шкідників.

Низький дохід та рівень освіти мешканців.

Наскільки таргани небезпечні

Таргани – переносники алергенів. І тривала дія цих алергенів може призвести до сенсибілізації, тобто підвищеної чутливості організму до дії подразників. Подальші контакти з алергеном, які імунна система вже ідентифікує як загрозу, викликає бурхливу запальну реакцію.

Жителі будинків, заражених тарганами, при тривалому впливі алергенів від шкідників більше схильні до ризику сенсибілізації до специфічних алергенів. Особливо це впливає на людей з астмою. Дослідження також показують, що якщо вагітна жінка стикалася з алергенами, які переносять таргани, то у її дитини можливий розвиток алергії.