Щоденно людина вживає близько 10 – 15 грамів солі при нормі 5 – 6 грамів на добу. Уся сіль, зокрема морська, приблизно на 40% складається з натрію.

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У великих кількостях цей елемент шкідливий для нашого організму, адже він впливає на роботу внутрішніх органів, зовнішній вигляд і самопочуття. Зазвичай наш організм самостійно повідомляє нам про проблему, потрібно лише зрозуміти його сигнали.

Вага стоїть на місці

Ця проблема особливо актуальна для людей, які довго сидять на дієтах та не можуть схуднути. Вони шукають джерело в неефективних тренуваннях, поганому харчуванні чи проблемах зі здоров’ям. Проте, можливо, люди просто вживають занадто багато солі, яка затримує воду в організмі. Тож проведіть експеримент: зменшіть кількість цієї спеції в раціоні та простежте, чи зміниться в цей період ваша вага.

Набряклість

Зокрема через сіль, яка затримує воду в організмі, люди часто стикаються з набряклістю тіла зранку та впродовж дня. Це неабияк впливає на самопочуття людини та самооцінку. Окрім набряків, можна також відчувати здуття живота. Все це ознаки надлишку натрію в організмі людини.

Дратівливість

Велика кількість солі в організмі вкрай негативно впливає на нашу нервову систему, адже вживання її у великих кількостях призводить до дратівливості та поганого самопочуття. Також через надлишок натрію розширюються кровоносні судини головного мозку та виникають головні болі.

Біль у нирках

Надлишок натрію в організмі людини впливає на рівень кислотності сечі і призводить до утворення хворобливих відкладень у нирках. Це супроводжуватиметься сильним болем. Саме тому варто регулярно робити УЗД, щоб перевірити, чи не накопичився у ваших нирках пісок або камені.

Вживання напівфабрикатів

Надмірне вживання страв швидкого приготування – це головна ознака надлишку солі в організмі. Практично всі ці продукти містять дуже багато натрію, тому важко визначити точну його кількість у раціоні. Перед покупкою завжди перевіряйте склад напівфабрикатів, або ж готуйте їжу самі.

Їжа стала без смаку

Смак їжі визначається смаковими рецепторами. Від надмірного вживання солі вони стають менш чутливими. Тому чим більше цю спецію їсть людина, тим більше її потрібно.

Смакові рецептори швидко адаптуються і страви починають здаватися прісними. Якщо зменшити кількості солі в раціоні, чутливість рецепторів швидко відновлюється, а їжа знову матиме насичений смак.

У напівфабрикатах багато солі / Фото Unsplash

Як обмежити вживання солі

Привчіть себе читати склад продуктів, які купуєте, і перевіряти не лише дату виготовлення, а й вміст солі. Завжди обирайте продукти з меншими показниками цієї спеції.

Старайтесь мінімально використовувати сіль, коли готуєте вдома. При цьому це не означає, що вони втратять свій смак. Замість солі до страв можна додавати чорний перець або суміш перців, зелень, натуральні спеції та лимонний сік.

Авторка: Соломія Борух